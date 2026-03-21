أحمد ماجد المصري يخوض أول تجربة إخراج "من غير ورق" بطولة والده

أعلن أحمد ماجد المصري عن خوضه أولى تجاربه في الإخراج الدرامي، من خلال عمل جديد يحمل عنوان “من غير ورق”، والذي يتصدر بطولته والده الفنان ماجد المصري.

وكشف أحمد ماجد المصري، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، عن تفاصيل المشروع، قائلاً: “عيد ميلاد سعيد لـ أبي ثم استاذي و معلمي و من له فضل عليا بعد ربنا ماجد المصري وأحب ان أتشرف اني اعلن ان اول عمل درامي من إخراجي حيكون بعنوان ( من غير ورق ) بطولة الأستاذ ماجد المصري وقصة و اخراج أحمد ماجد المصري”.

أولاد الراعي

وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.

مسلسل أولاد الراعي

بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوى، أحمد عيد، نرمين الفقى، أمل بوشوشة، إيهاب فهمى، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغنى، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين، وهو من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، وخالد شكري، ومحمود شكري، وطه زغلول، إخراج محمود كامل