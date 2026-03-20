هتتفاجئ إنك متعرفهاش.. 5 ميزات مخفية في واتساب محدش بيستخدمها

شيماء عبد المنعم

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، اليوم وسيلة المراسلة الأساسية لدى شريحة واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية، بفضل كونه مجانيا وسهل الاستخدام، بالإضافة إلى ما يقدمه من مزايا متقدمة مثل الرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات. 

ورغم الانتشار الواسع للتطبيق واعتماد الملايين عليه يوميا، لا يزال الكثير من المستخدمين يجهلون مجموعة من الخصائص المخفية التي يمكن أن تحسن تجربتهم بشكل ملحوظ، وفيما يلي 5 ميزات مخفية في واتساب ينصح الجميع باستخدامها للاستفادة القصوى من التطبيق.

تعيين نغمة إشعارات مختلفة لجهات اتصال محددة

يتيح واتساب إمكانية تخصيص نغمات الإشعارات لجهات اتصال محددة، ما يساعد المستخدم على معرفة هوية المرسل دون النظر إلى الهاتف، إليك الطريقة:

- على هواتف آيفون: افتح المحادثة > اضغط على اسم جهة الاتصال > الإشعارات > نغمة التنبيه > اختر الصوت > حفظ

- على هواتف أندرويد: اتبع نفس الخطوات لكن اختر خيار يسمى “نغمة الإشعارات”

تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

توفر هذه الميزة إمكانية تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب، ما يسمح بقراءة المحتوى بدلا من الاستماع إليه، وهو خيار مثالي في الأماكن العامة أو أثناء الانشغال، إليك طريقة تفعيلها:

- اذهب إلى الإعدادات > الدردشات > نسخ الرسائل الصوتية > التفعيل> اختر لغة النسخ> بعد ذلك سيظهر خيار “Transcribe” لكل رسالة صوتية.

حظر الرسائل المزعجة من أرقام غير معروفة

يوفر واتساب أدوات متقدمة لحظر الرسائل المزعجة، بما في ذلك إمكانية منع الرسائل من الحسابات غير المعروفة أو الحد من عدد الرسائل الواردة منها، للحد من محاولات الاحتيال والروابط الضارة، إليك الطريقة:

- اذهب إلى إعدادات واتساب > ثم الخصوصية > ثم متقدم> قم بتفعيل خيار “حظر رسائل الحسابات غير المعروفة”

منع حفظ الوسائط تلقائيا في المعرض

يمكن إيقاف حفظ الوسائط تلقائيا في معرض الهاتف للحفاظ على مساحة التخزين، مما يمنع تراكم الصور ومقاطع الفيديو غير الضرورية، ويساهم في الحفاظ على مساحة التخزين، إليك كيفية القيام بذلك:

- اذهب إلى إعدادات واتساب> ثم الدردشات> ثم تعطيل “حفظ في الصور” أو “ظهور الوسائط”

قفل محادثات محددة

يمكنك حماية محادثاتك الخاصة على واتساب بكلمة مرور فريدة لاخفائها عن أعين المتطفلين، إليك الطريقة:

- اضغط مطولا على المحادثة التي تريد قفلها> انقر على خيار “قفل الدردشة”> ثم أدخل رمز الحماية

