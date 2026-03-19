أخيرا .. واتساب يعمل على حل مشكلة أزعجت المستخدمين لسنوات

تعمل شركة ميتا Meta، على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، تسمح للمستخدمين بتسجيل الخروج من التطبيق دون حذف الحساب أو فقدان المحادثات، في خطوة قد تغير طريقة استخدام التطبيق بشكل ملحوظ.

ميزة تسجيل الخروج دون فقدان البيانات

ووفقا للتقارير، يجري اختبار الميزة حاليا ضمن الإصدار التجريبي “بيتا” من واتساب، مع توقعات بطرحها رسميا للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.

في الوقت الحالي، يضطر المستخدمون الذين يرغبون في التوقف مؤقتا عن استخدام واتساب إلى حذف التطبيق من الهاتف، وهي طريقة قد تؤدي إلى فقدان المحادثات في حال عدم إجراء نسخة احتياطية.

وتهدف الميزة الجديدة إلى حل هذه المشكلة ومنح المستخدمين تحكما أكبر في طريقة استخدامهم للتطبيق.

كيف ستعمل الميزة الجديدة؟

ستتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين تسجيل الخروج مباشرة من إعدادات التطبيق، وهو خيار لم يكن متاحا سابقا في واتساب.



في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة للخروج من الحساب تتم عبر حذف الحساب بالكامل أو مسح بيانات التطبيق.

ومع التحديث الجديد سيتمكن المستخدمون من تسجيل الخروج من التطبيق بسهولة، والاحتفاظ بالمحادثات والوسائط والإعدادات، واختيار الاحتفاظ بالبيانات أو حذفها وفق تفضيلاتهم

التكامل مع ميزة تعدد الحسابات

بالتوازي مع ذلك، بدأت واتساب أيضا في طرح ميزة تعدد الحسابات، والتي تسمح بتشغيل أكثر من حساب على الهاتف نفسه، مع بقاء المحادثات والإشعارات والوسائط منفصلة لكل حساب.

وقد تعمل ميزة تسجيل الخروج الجديدة بشكل متكامل مع هذه الخاصية، حيث سيتمكن المستخدم من تسجيل الخروج من حساب معين مع إبقاء حساب آخر نشطا.



ويعد هذا مفيدا بشكل خاص للمستخدمين الذين يمتلكون حسابا للعمل وآخر للاستخدام الشخصي.

كما قد تساعد هذه الميزة في تقليل التشتت، فمثلا يمكن للمستخدم تسجيل الخروج من حساب العمل بعد انتهاء الدوام للحفاظ على توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

خطوة نحو تجربة استخدام أكثر مرونة

تعكس هذه الخطوة تحولا في طريقة تعامل واتساب مع احتياجات المستخدمين، فبينما كان التطبيق في السابق يركز على إبقاء المستخدمين متصلين باستمرار، يبدو أنه يتجه الآن إلى توفير خيارات تمنحهم حرية الابتعاد عن التطبيق عند الحاجة.

ومع تزايد رغبة المستخدمين في تقليل وقت استخدام الهاتف وتجنب الإشعارات المستمرة، قد تصبح ميزة تسجيل الخروج إضافة مهمة تجعل استخدام واتساب أكثر مرونة وراحة.