WhatsApp Plus قادم قريبا.. واتساب يختبر مزايا حصرية مقابل اشتراك شهري

يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp على تطوير خطة اشتراك اختيارية جديدة قد تحمل اسم WhatsApp Plus، والتي يتوقع أن توفر مجموعة من المزايا الإضافية مثل تخصيص واجهة التطبيق وأدوات موسّعة لإدارة المحادثات.

ووفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فإن الميزة لا تزال قيد التطوير حاليا لكل من نظامي Android وiOS، ولم يتم إطلاقها رسميا بعد للمستخدمين.

اشتراك اختياري مع استمرار الميزات الأساسية مجانا

بحسب التقرير، سيتيح الاشتراك الجديد للمستخدمين الذين يدفعون رسوما شهرية الحصول على مزايا إضافية، بينما ستبقى الوظائف الأساسية للتطبيق — مثل إرسال الرسائل والمكالمات الصوتية والمرئية ومشاركة الوسائط وميزات الخصوصية — متاحة مجانا لجميع المستخدمين.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سعر الاشتراك أو موعد الإطلاق الرسمي للخدمة، كما أن الميزات الجاري تطويرها قد تتغير قبل طرحها بشكل واسع.

واتساب

مزايا متوقعة في WhatsApp Plus

تشير المعلومات المتاحة إلى أن الاشتراك المقترح سيركز بشكل أساسي على تخصيص تجربة الاستخدام وإضافة أدوات تسهل إدارة المحادثات، دون تغيير جوهري في تجربة المراسلة الأساسية.

ومن أبرز الميزات المحتملة:

- زيادة عدد المحادثات المثبتة: حاليا يمكن تثبيت 3 محادثات فقط أعلى قائمة الدردشة، لكن الاشتراك قد يرفع الحد إلى 20 محادثة مثبتة، ما يسهل الوصول السريع إلى عدد أكبر من المحادثات المهمة.

- خيارات موسعة لتخصيص الواجهة: قد يتمكن المشتركون من الاختيار بين 14 أيقونة مختلفة للتطبيق، بالإضافة إلى تعديل ألوان واجهة التطبيق من بين 19 خيارا لونيا، كما قد يؤثر تغيير اللون على عناصر الواجهة مثل التبويبات والفلاتر وأزرار الإجراءات.

مزايا اشتراك واتساب

- ميزات إضافية قيد الدراسة:

ملصقات حصرية للمشتركين

نغمات مخصصة لمكالمات واتساب

تفاعلات ورسوم متحركة أكثر تفاعلية داخل المحادثات

كما يشير التقرير إلى أن واتساب قد يضيف مزايا جديدة تدريجيا إلى الاشتراك بناء على ملاحظات المستخدمين بعد إطلاقه.

قائمة انتظار لتجربة الاشتراك

رغم أن WhatsApp Plus لم يطلق رسميا بعد، إلا أن التقرير ذكر أن الشركة بدأت اختبار قائمة انتظار للإشعارات الخاصة بالاشتراك.

وقد تم رصد هذه الميزة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب لنظام أندرويد الإصدار 2.26.9.6، حيث يمكن لبعض المستخدمين الانضمام إلى قائمة انتظار تتيح لهم تلقي إشعار عند توفر الاشتراك.

ويمكن للمستخدمين المؤهلين رؤية لافتة داخل صفحة الإعدادات أو لوحة الملصقات تدعوهم للتسجيل للحصول على إشعارات حول الخدمة الجديدة، ويذكر أن الانضمام إلى قائمة الانتظار لا يعني الاشتراك التلقائي في الخدمة عند إطلاقها.

حاليا، تتوفر ميزة قائمة الانتظار لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية في بعض المناطق، مع خطط لتوسيع نطاقها لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.