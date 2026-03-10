قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
محافظات

ضبط طلبة بكلية الطب يديرون مركزين للجلدية والليزر بدون ترخيص بالمنصورة

ضبط مركز طبى. مخالف
ضبط مركز طبى. مخالف
همت الحسينى

كلف الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، إدارة العلاج الحر بالمديرية ، بشن حملة تفتيشية على عدد من مراكز الجلدية والليزر بمدينة المنصورة.

وقام الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة من الإدارة ضمت كلاً من الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن، والدكتورة منى مسعد، والدكتورة هنا أبو زيد، والدكتورة آية الأنصاري، وذلك برفقة الدكتورة غادة شعيب مفتشة هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، للمرور على مركزين للجلدية والليزر.

وخلال المرور تبين أن المنشأتين تداران بواسطة طلبة بكلية الطب دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما لا يعمل بهما أطباء حاصلون على ترخيص بمزاولة تخصص الجلدية، فضلاً عن استخدام أجهزة الليزر دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل المنشأتين.


وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة، حيث جرى غلق المنشأتين إداريًا، وتحرير محاضر بالمخالفات بقسم شرطة أول المنصورة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وناشد الدكتور محمد فؤاد المواطنين ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية الخاصة قبل تلقي الخدمة بها، والتواصل مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في حال وجود أي شكوك بشأن مقدمي الخدمة الطبية أو عدم وجود الترخيص في مكان ظاهر داخل المنشأة، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان تقديم خدمة طبية آمنة.

الدقهلية محافظه محافظ مركز

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

محافظ كفر الشيخ

خلال تفقده محطات الوقود.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على تطبيق الأسعار المقررة| صور

جنازة الشهيد العميد أحمد سمير

محافظ المنوفية يتقدم جنازة الشهيد العميد أحمد سمير نور الدين بمسقط رأسه بقرية شنشور في أشمون

ضبط مركز طبى. مخالف

ضبط طلبة بكلية الطب يديرون مركزين للجلدية والليزر بدون ترخيص بالمنصورة

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

