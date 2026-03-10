ضبط طلبة بكلية الطب يديرون مركزين للجلدية والليزر بدون ترخيص بالمنصورة

كلف الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، إدارة العلاج الحر بالمديرية ، بشن حملة تفتيشية على عدد من مراكز الجلدية والليزر بمدينة المنصورة.

وقام الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة من الإدارة ضمت كلاً من الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن، والدكتورة منى مسعد، والدكتورة هنا أبو زيد، والدكتورة آية الأنصاري، وذلك برفقة الدكتورة غادة شعيب مفتشة هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، للمرور على مركزين للجلدية والليزر.

وخلال المرور تبين أن المنشأتين تداران بواسطة طلبة بكلية الطب دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما لا يعمل بهما أطباء حاصلون على ترخيص بمزاولة تخصص الجلدية، فضلاً عن استخدام أجهزة الليزر دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل المنشأتين.



وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة، حيث جرى غلق المنشأتين إداريًا، وتحرير محاضر بالمخالفات بقسم شرطة أول المنصورة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وناشد الدكتور محمد فؤاد المواطنين ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية الخاصة قبل تلقي الخدمة بها، والتواصل مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في حال وجود أي شكوك بشأن مقدمي الخدمة الطبية أو عدم وجود الترخيص في مكان ظاهر داخل المنشأة، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان تقديم خدمة طبية آمنة.