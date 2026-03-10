Xiaomi Pad 8.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته

أطلقت شاومي جهاز Xiaomi Pad 8 كأحدث جهاز لوحي رائد يعمل بنظام Android، حيث يركز الجهاز على جودة الشاشة والأداء العالي واتصال النظام البيئي.

ويتميز الحهاز بهيكل معدني كامل من قطعة واحدة بسمك 5.75 ملم ووزن 485 جرامًا.

ويبلغ قياس الجهاز اللوحي 251.22 ملم × 173.42 ملم وهو متوفر باللون الأخضر والأزرق والرمادي.

وتقول شاومي إن الجهاز يوفر نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 85.4 بالمائة

جهاز شاومي اللوحي 8

جهاز شاومي اللوحي 8

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة مقاس 11.2 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 ودقة 3.2K (3200 × 2136 بكسل)، مما يوفر كثافة بكسل تبلغ 345 بكسل لكل بوصة. تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وتصل ذروة سطوعها إلى 800 شمعة مع تقنية HDR التكيفية.

كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، وتحمل شهادات TÜV Rheinland الخاصة بالضوء الأزرق المنخفض، وخالية من الوميض، وصديقة للإيقاع الحيوي.

ميزات جهاز شاومي اللوحي 8

يعمل جهاز Xiaomi Pad 8 بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، المصنّع بتقنية 4 نانومتر. يضم المعالج وحدة معالجة مركزية تتكون من نواة Cortex-X4 واحدة بتردد 3.2 جيجاهرتز، وثلاث نوى Cortex-A720 بتردد 3.0 جيجاهرتز، ونواتين Cortex-A720 بتردد 2.8 جيجاهرتز، ونواتين Cortex-A720 بتردد 2.0 جيجاهرتز.

أما معالجة الرسومات فتتم بواسطة وحدة معالجة الرسومات Adreno 825. يتوفر الجهاز اللوحي بثلاثة خيارات: 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت. يستخدم طراز 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X، بينما يستخدم طراز 12 جيجابايت ذاكرة LPDDR5T. وتشمل خيارات التخزين UFS 3.1 لسعة 128 جيجابايت وUFS 4.1 لسعة 256 جيجابايت.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل Xiaomi HyperOS 3 ويدعم ميزات Xiaomi HyperConnect مثل الكاميرات المتعددة الأجهزة، والكاميرات المدمجة، وفتح القفل عبر الأجهزة، وHome Screen+، وتكامل Smart Hub.

وتشمل ميزات الذكاء الاصطناعي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، والتعرف على الكلام بالذكاء الاصطناعي، وترجمة المحادثات بالذكاء الاصطناعي، والمترجم الفوري بالذكاء الاصطناعي، والآلة الحاسبة بالذكاء الاصطناعي، ومساعد الإبداع بالذكاء الاصطناعي، والفن بالذكاء الاصطناعي، وميزة البحث الدائري باستخدام جوجل.

يأتي جهاز Xiaomi Pad 8 ببطارية سعة 9200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وتوفر Xiaomi شاحنًا بقوة 67 واط في العلبة. ويتم تقديم الصوت عبر أربعة مكبرات صوت م ودعم الصوت عالي الدقة، وزيادة مستوى الصوت بنسبة 200%.

يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مزودة بتقنية التركيز التلقائي لاكتشاف الطور (PDAF)، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. وتشمل خيارات الاتصال واي فاي 7، وبلوتوث 6.0، ومنفذ USB 3.2 من الجيل الأول.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر جهاز Xiaomi Pad 8 من 33,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 35,999 روبية هندية. أما نسخة شاشة Nano Texture من نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، فيبلغ سعرها 38,999 روبية هندية. كما تقدم Xiaomi إصدار Creators Edition مزودًا بقلم في العلبة، بسعر 41,999 روبية هندية للنسخة القياسية و43,999 روبية هندية لنسخة Nano Texture.

وبالنسبة للملحقات، يبلغ سعر قلم Xiaomi Focus Pen Pro 5999 روبية. ويتوفر جهاز Xiaomi Pad 8 Focus Keyboard بسعر 8999 روبية، بينما يبلغ سعر جهاز Xiaomi Pad 8 Keyboard القياسي 4999 روبية.