العثور على جثة مجهولة لسيدة أسفل كوبرى الجامعة بالدقهلية

عثر عدد من المواطنين على جثة مجهولة لسيدة أسفل كوبري الجامعة باتجاه جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لسيدة فى العقد الثالث من عمرها اسفل كوبري الجامعة اتجاه جمصة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أن الجثة لسيدة مجهولة الاسم والعنوان أنثى فى العقد الثالث.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصوره الدولى، فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف هوية الجثة وبيان ما إن كان ذلك لشبهه جنائية من عدمه وضبط المتهمين وكشف أسبابه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق