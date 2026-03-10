محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية حركة المواقف وتوزيع أسطوانات الغاز

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حركة المواقف بمختلف المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من توافر السيارات اللازمة لنقل المواطنين والطلاب، وانتظام العمل داخل المواقف، والالتزام الكامل بالتعريفة المقررة ، بالإضافة الي متابعة العمل داخل محطات تعبئة اسطوانات البوتاجاز وتوزيعها علي المواطنين وفقا للتسعيرة المقرره .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ ، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ .

ووجّه " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول الميداني الفوري إلى المواقف والشوارع، ومتابعة الموقف على الطبيعة شخصيًا على مدار اليوم، مؤكدًا أنه لا مجال للبقاء داخل المكاتب في مثل هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وأن المتابعة الفعلية على الأرض هي الأساس في ضبط الأداء ومنع أي مخالفات.

كما شدد " مرزوق " على ضرورة متابعة محطات تعبئة أسطوانات الغاز للتأكد من الأوزان المقررة، والإشراف المباشر على عملية توزيع الأسطوانات للمواطنين بالتنسيق مع مديرية التموين، بما يضمن انتظام التوزيع وعدم حدوث أي تلاعب أو استغلال.

و تابع " المحافظ " شكاوى المواطنين الواردة عبر تليفونات غرفة العمليات، إلى جانب الشكاوى والتعليقات الواردة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتم رصدها موجهًا بسرعة فحصها والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد " مرزوق " أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة في جميع القطاعات الخدمية، وأن الهدف هو ضمان انتظام الخدمات، والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.