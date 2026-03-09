قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
محافظ الدقهلية من مخابز طلخا: لا تهاون في جودة رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عدد من المخابز بقرى، كتامة، وبطرة، بمركز طلخا، بحضور إسلام النجار رئيس المدينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخبز المدعم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة لرغيف الخبز.

وتابع محافظ الدقهلية، مراحل إنتاج الخبز داخل المخابز، واطلع على آليات العمل وتوافر الدقيق المدعم، كما التقى المواطنين واستمع إلى آراء عدد منهم بشأن مستوى الخدمة، موجهاً بضرورة الحفاظ على جودة الخبز والالتزام بالمعايير المحددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال تفقد المحافظ للمخابز بقرية كتامة مركز طلخا، لاحظ وجود أحد المخابز مغلق ولا يقوم بالإنتاج، الأمر الذي قد يؤثر على تلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، فوجه على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل الحصة المقررة لهذا المخبز إلى أحد المخابز الأخرى بالقرية، لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين دون أي نقص.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة الخبز المدعم باعتبارها من أهم الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بنقص الوزن أو تدني الجودة، مع استمرار حملات المتابعة والرقابة لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط داخل المخابز.

وكلف المحافظ، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالمحافظة بمتابعة المخابز بشكل دوري والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مع استمرار التنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار منظومة الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.

الدقهليه محافظه المخابز جولة

