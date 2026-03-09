محافظ الدقهلية من مخابز طلخا: لا تهاون في جودة رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عدد من المخابز بقرى، كتامة، وبطرة، بمركز طلخا، بحضور إسلام النجار رئيس المدينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخبز المدعم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة لرغيف الخبز.

وتابع محافظ الدقهلية، مراحل إنتاج الخبز داخل المخابز، واطلع على آليات العمل وتوافر الدقيق المدعم، كما التقى المواطنين واستمع إلى آراء عدد منهم بشأن مستوى الخدمة، موجهاً بضرورة الحفاظ على جودة الخبز والالتزام بالمعايير المحددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال تفقد المحافظ للمخابز بقرية كتامة مركز طلخا، لاحظ وجود أحد المخابز مغلق ولا يقوم بالإنتاج، الأمر الذي قد يؤثر على تلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، فوجه على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل الحصة المقررة لهذا المخبز إلى أحد المخابز الأخرى بالقرية، لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين دون أي نقص.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة الخبز المدعم باعتبارها من أهم الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بنقص الوزن أو تدني الجودة، مع استمرار حملات المتابعة والرقابة لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط داخل المخابز.

وكلف المحافظ، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالمحافظة بمتابعة المخابز بشكل دوري والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مع استمرار التنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار منظومة الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.