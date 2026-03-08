قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تدمر 16 صاروخا باليستيا و113 طائرة مسيرة إيرانية
حال الخسارة من مانشستر سيتي.. هل يضحي ريال مدريد بمشروعه بإقالة أربيلوا؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم تصفية السكرتير العسكري لخامنئي
لأول مرة.. ارتفاع قياسي في سعر الدولار الآن بالبنوك| اعرف وصل كام
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
محافظات

أورمان الدقهلية: توزيع 500 كرتونة مواد غذائية بقرية ميت العامل

اورمان الدقهلية
اورمان الدقهلية
همت الحسينى

نظمت  جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية، فى تنظيم إحتفالية بقاعة اللؤلؤة بقرية ميت العامل بمركز أجا، لتوزيع عدد (500)كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وذلك ضمن استراتيجية الجمعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
وأكدت الدكتورة هاله جوده، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن المديرية تقدم كافة التسهيلات للجمعيات الأهلية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين من الأرامل، الأيتام، ذوي الهمم، والأسر غير القادرة، وذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة وأبحاث ميدانية تجريها الوحدات الاجتماعية بالقرى.
مشيدًة بالدور الرائد الذي تقوم به جمعية الأورمان في محافظة الدقهلية، ليس فقط في الجانب الغذائي، بل وفي مجالات إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتجهيز العرائس، وتقديم مشاريع التمكين الإقتصادى للشباب والمرأة المعيلة، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.
و قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان : أكثر ما يُسعدنا هو فرحة الحالات المستفيدة من أي مُبادرة، حيث شاهدنا فرحة الأهالى بمركز اجا، عند توزيع الكرتونة عليهم.
مؤكدًا ان الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي. ولفت إلى دعم المحافظة اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التي تتم على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية.
وأضاف أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتاً إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، وتسليم الاجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة الدقهلية الأكثر احتياجًا، ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم.

