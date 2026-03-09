إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسى في ذكرى يوم الشهيد.. نواب: جسدت قيم الوفاء والعرفان بتضحياتهم.. ورسخت رؤية مصر الشاملة للأمن القومي

نائب: كلمة الرئيس تضمنت رؤية وطنية شاملة تجمع بين تقدير تضحيات الشهداء والحفاظ على الأمن القومي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٣، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.



وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.



وأشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوم الشهيد، مؤكدين أنها حملت معاني وطنية عميقة، عن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة ودورهم الحاسم في صون أمن مصر واستقرارها.



بداية ، أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم" حملت رسائل قوية حول تقدير الدولة لتضحيات الشهداء، وتجسد التزام القيادة المصرية بحماية أمن واستقرار الوطن في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وتابع الديب" الكلمة تهدف أيضًا إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة، وتعليمهم معنى التضحية من أجل الوطن، مؤكدًا أن الاحتفال بيوم الشهيد نموذج وطني متكامل يجمع بين الوفاء للشهداء وتعزيز اللحمة الوطنية ووضع استراتيجيات واضحة لحماية مصر في جميع الظروف".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس تضمنت رؤية وطنية شاملة تجمع بين تقدير تضحيات الشهداء والحفاظ على الأمن القومي، مع الالتزام بالحلول السلمية للأزمات الإقليمية، مشيرًا إلى أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتجدد الدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يعكس دور مصر المحوري كحامٍ للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الديب، أن حديث الرئيس عن الشهداء يعكس قيم الفداء والتضحية، مؤكدًا أن دماء الشهداء كانت حجر الأساس لمسيرة البناء والتنمية، وأن الشعب المصري سيظل دائمًا السند الأساسي للوطن في كل الظروف، مضيفًا أن الاحتفال بيوم الشهيد يكرس هذه القيم ويترجمها إلى واقع يومي من العمل والبناء والانتماء.



وأضاف الديب، أن الرئيس شدد على أهمية الصمود الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات الوطنية رغم الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكدًا حرص القيادة المصرية على حماية مقدرات الشعب وتعزيز التنمية المستدامة لضمان استمرار مسيرة التقدم ورفع مكانة مصر بين الدول.

من جانبه، أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم" حملت رسائل قوية وعميقة، تجسد الامتنان والتقدير لشهداء الوطن وتضحياتهم الجليلة من رجال القوات المسلحة والشرطة.



وأشار عبدة، إلى أن حديث الرئيس عن الشهداء يعكس قيم الوفاء والفداء والبذل في سبيل الوطن، ويبرز كيف أن دماء الشهداء أسست لمسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل دائمًا السند الحقيقي للوطن في جميع الظروف.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الكلمة تعكس رؤية وطنية شاملة تجمع بين تقدير تضحيات الشهداء والحفاظ على الأمن القومي، مع التمسك بالحلول السلمية للنزاعات الإقليمية، مشيرًا إلى موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتجدد الدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يعكس دور مصر المحوري كحامٍ للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب،أن الرئيس السيسي ركز أيضًا على أهمية الصمود الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات الوطنية رغم الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكدًا حرص القيادة المصرية على حماية مقدرات الشعب وتعزيز التنمية المستدامة لضمان استمرار مسيرة التقدم والارتقاء بمكانة مصر بين الأمم.

وأشار عبدة، إلى أن احتفال مصر بيوم الشهيد يؤكد أن التضحية من أجل الوطن ليست حدثًا تاريخيًا فقط، بل هي قيمة حية تُترجم يوميًا في العمل والبناء ومواصلة مسيرة رفعة الوطن، كما تهدف الكلمة إلى تعليم الأجيال المقبلة حب الوطن والانتماء له.

وأكد النائب محمد عبدة، أن الاحتفال بيوم الشهيد يمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين الوفاء للشهداء وحماية الوطن ووضع استراتيجيات واضحة للمستقبل، ويعزز اللحمة الوطنية التي تُعد صمام أمان مصر في كل الظروف.



في سياق متصل، قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد، حملت رسائل وطنية مهمة تعكس تقدير الدولة العميق لتضحيات شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار مصر.



وأضاف مهران أن القيادة السياسية حريصة دائمًا على إحياء ذكرى الشهداء وترسيخ قيم الوفاء والعرفان بتضحياتهم، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تذكر الأجيال بحجم التضحيات التي بذلها أبطال القوات المسلحة والشرطة من أجل حماية الوطن وصون مقدراته.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء والمصابين، وتعمل على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من بطولات ستظل خالدة في ذاكرة الوطن.



وأكد النائب علي مهران أن مصر ستظل قوية بأبنائها المخلصين وبجيشها العظيم، وأن تضحيات الشهداء ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.



كما قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم" حملت رسائل قوية وعميقة، تجسد الامتنان والتقدير لشهداء الوطن وتضحياتهم الجليلة من رجال القوات المسلحة والشرطة، كما تؤكد على الالتزام الدائم للحفاظ على أمن مصر واستقرارها في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن ما جاء في حديث الرئيس عن شهدائنا ليس مجرد كلمات، بل تجسيد حي لقيم الوفاء والفداء والبذل في سبيل الوطن، وقد أبرز سيادته كيف أن دماء الشهداء وضعت الأساس لمسيرة البناء والتنمية، وأكدت أن الشعب المصري الأصيل سيظل السند الحقيقي للوطن في كل الظروف.

ولفت أن الرسائل التي بعث بها الرئيس خلال الكلمة تعكس الرؤية الوطنية الشاملة لمصر، والتي تجمع بين تقدير تضحيات الشهداء والحفاظ على الأمن القومي، وبين التمسك بالحلول السلمية للنزاعات الإقليمية، مشيراً إلى أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتجدد الدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يعكس دور مصر المحوري كحامٍ للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس ركزت أيضاً على أهمية الصمود الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات الوطنية رغم الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكداً أن القيادة المصرية حريصة على حماية مقدرات الشعب والعمل على تعزيز التنمية المستدامة، بما يضمن استمرار مسيرة التقدم والارتقاء بمكانة مصر بين الأمم.

وأكد أن احتفال مصر بذكرى يوم الشهيد هو تأكيد على أن التضحية من أجل الوطن ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي قيم حية تُترجم في كل يوم من خلال العمل والبناء، ومواصلة مسيرة رفعة الوطن، وتعليم الأجيال المقبلة حب الوطن والانتماء له، مشيداً بالدور القيادي للرئيس السيسي في توجيه الدولة نحو تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "نحن أمام نموذج وطني متكامل، يجمع بين الوفاء للشهداء وحماية الوطن ووضع استراتيجيات واضحة للمستقبل، وهو ما يجعل ذكرى يوم الشهيد مناسبة للتأمل والتجدد، وتعزيز اللحمة الوطنية التي تشكل صمام أمان مصر في كل الظروف".