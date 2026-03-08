نجاح عملية دقيقة لاستئصال ورم بالإبط لمريض مُسن بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الأورام بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بالإبط لمريض مسن.

وكانت العيادة قد استقبلت مريضًا يبلغ من العمر 85 عامًا يشكو من وجود كتلة كبيرة بالإبط الأيمن، وبالفحص الإكلينيكي تبين الاشتباه في ورم ليفي عصبي بالإبط، مصحوب بسويقة ملتوية ووجود غرغرينا جافة بالطرف البعيد للكتلة. وعلى الفور تم إجراء الفحوصات المعملية والتقييمات الطبية اللازمة وتجهيز المريض للتدخل الجراحي.

وتم إجراء شق جراحي بمنطقة الإبط الأيمن، واستئصال الورم استئصالًا كاملًا مع ربط الأوعية الدموية المغذية له، مع الحفاظ على مكونات الحزمة الوعائية العصبية بالإبط، بما في ذلك الأعصاب الإبطية والشريان والوريد الإبطيين، كما تم إرسال العينة المستأصلة للفحص الباثولوجي.

وانتهت العملية دون مضاعفات، وخرج المريض من المستشفى في حالة عامة جيدة بعد استقرار حالته.

وضم الفريق الطبي الدكتور ياسر شرف، رئيس قسم جراحة الأورام، والدكتور محمد نبيل، طبيب مقيم جراحة الأورام، وشارك في التخدير الدكتور محمود عزت.

وأشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود الفرق الطبية بالمستشفى في التعامل مع الحالات الجراحية المختلفة، مثمنًا ما يبذله الأطباء وأطقم التمريض من جهد لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.