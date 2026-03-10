لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق

في خطوة جديدة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بدأت الدولة بصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بقيمة 1500 جنيه لكل مستفيد، على أن يتم صرف 1500 جنيه إضافية بمناسبة عيد الفطر، ليصل إجمالي الدعم الذي يحصل عليه الفرد خلال الموسم الرمضاني إلى 3000 جنيه.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تقدم منحة بمناسبة رمضان والعيد كأحد أشكال الدعم للمواطن المصري وعلى رأسهم العمال غير المنتظمة، خلال الأعياد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "تعد هذه الخطوة لفتة جيدة من الحكومة، لكنها لا تكفي وحدها لإنهاء التحديات التي يواجهها المصريون مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حيث أن متطلبات المواطنين والعمالة غير المنتظمة تكون كثيرة في هذه الشهور.

وأشار الإدريسي، إلى أن يؤكد هذا النظام التزام الدولة بدعم العمالة غير المنتظمة في الفترات التي تزداد فيها الأعباء المالية، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويخفف الضغوط الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجا.

وتأتي هذه المنحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة متطلبات الإنفاق خلال شهر رمضان المبارك.

بدء الصرف رسميا في جميع المحافظات

وأعلنت وزارة العمل أن صرف منحة رمضان انطلق رسميا يوم 17 فبراير 2026، وسيستمر لمدة شهر كامل عبر منافذ هيئة البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة حصول المستحقين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.

ويستفيد من المنحة هذا العام نحو 221 ألفا و103 عمال مسجلين في 27 محافظة، في زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس التوجه الواضح نحو توسيع قاعدة المستفيدين.

1500 جنيه إضافية قبل عيد الفطر

وأكدت الوزارة أنه سيتم صرف منحة عيد الفطر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان بقيمة 1500 جنيه، لتضاف إلى منحة رمضان، بحيث يحصل المستفيد على 3000 جنيه عن المناسبتين.

ما هي منحة العمالة غير المنتظمة؟

وتعد منحة العمالة غير المنتظمة دعما نقديا مباشرا تقدمه الدولة للعمال الذين لا يمتلكون دخلا ثابتا أو لا يتمتعون بتأمين اجتماعي منتظم.

ويتم صرف هذه المنحة في مناسبات محددة على مدار العام، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وتستهدف المنحة المسجلين في قواعد بيانات مديريات العمل ممن تنطبق عليهم الشروط، ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة للمنحة

وتشمل المنحة عددا من الفئات، أبرزها:

- الحرفيون

- عمال البناء

- المزارعون

- عمال الصيد

- من لا يمتلكون دخلا ثابتا أو تأمينا اجتماعيا

رابط الاستعلام وخطواته

وأتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن منحة رمضان 2026 عبر الموقع الرسمي للوزارة، في إطار التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المستفيدين.

خطوات الاستعلام:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

- اختيار "خدمات المواطنين".

- الضغط على "العمالة غير المنتظمة".

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- الضغط على "استعلام".

- وتظهر نتيجة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض أو قيد المراجعة.

شروط الحصول على المنحة

وحددت وزارة العمل عددا من الضوابط لصرف المنحة، من أبرزها:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يمتلك سجلا تجاريا أو مصدر دخل ثابت.

- أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون مسجلا لدى مديرية العمل المختصة.

- أن يتراوح العمر بين 20 و60 عاما.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بكل شفافية وعدالة.

منح تصرف على مدار العام

لا تقتصر المساعدات على رمضان فقط، بل يتم صرف منح للعمالة غير المنتظمة في مناسبات متعددة تشمل:

- منحة عيد الميلاد (خلال يناير)

- منحة رمضان

- منحة عيد الفطر

- منحة عيد العمال (مايو)

- منحة عيد الأضحى

- منحة المولد النبوي الشريف