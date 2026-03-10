لاسعادهم فى رمضان.. توزيع لحوم على 1500 أسرة بـ قرى الغربية

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية وجمعية الأورمان فى توزيع 3 ألاف كيلو من اللحوم على 1500 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى منية طوخ وبلاي وتطاي بمركز السنطة، وقريتي شبرانباص وابشواي الملف بمركز قطور، وقريتي العجرمة والكمالية بمركز المحلة الكبرى، ومحلة زياد بمركز سمنود، والدلجمون بمركز كفر الزيات، وشبراتنا بمركز بسيون.

مشاركة مجتمعية

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن خطة المديرية لتقديم المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان لا تقتصر على توزيع اللحوم فقط، بل تتزامن معها توزيع آلاف الكراتين من المواد الغذائية الأساسية، والتي تشمل السلع الضرورية لدعم احتياجات الأسر طوال الشهر الفضيل، وأن عمليات التوزيع تستهدف الأرامل، والمطلقات، وذوي الهمم، والأسر الأكثر احتياجاً المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية وبرنامج "تكافل وكرامة".

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وقدمت وكيلة الوزارة التهنئة لأهالي الغربية بمناسبة الشهر المبارك، مؤكدة أن مكتبها مفتوح دائماً لمتابعة أي عقبات تواجه المواطنين لضمان حصولهم على كافة الخدمات والمساعدات المقررة لهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

توزيع كافة الفئات

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.