52.35 جنيهًا أعلى سعر دولار في السوق الرسمية..اليوم

يستمر استقرار أعلي سعر دولار في مواجهة الجنيه خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك وتحديدًا اليوم السبت الموافق الموافق 21-3-2026.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 52.35 جنيهًأ للشراء و 52.45 جنيهًأ للبيع في بنكي نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

دخل سعر الدولار أمام الجنيه في استقراره خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك وذلك في ظل غياب تداولات أولية له اليوم .

لماذا استقر الدولار

خلال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية وحتى العطلات الدورية في البنوك؛ يتعرض سعر الدولار لحالة من الثبات نظرا لعدم وجود تداولات على العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي نظرًا لتعطله.

ما القصة؟

اعلن البنك المركزي المصري أن الأربعاء الماضي كان هو آخر يوم عمل رسمي داخل البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا، وتعطيل العمل اعتبارا من صبيحة الخميس وحتي الإثنين المقبل، نظرًا للإحتفال بعيد الفطر المبارك

الدولار اليوم

سجل سعر الدولار ثباتًأ داخل الجهاز المصرفي من دون تغيير منذ قرابة الـ3 أيام السابقة.

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لتحديثات الجهاز المصرفي الأخيرة والتي وصل متوسط سعر الدولار نحو 52.29 جنيهًا .

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 52.29 جنيهًا للشراء و 52.42 جنيهًأ للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 52.19 جنيهاً للشراء و 52.29 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

بينما سجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه 52.25 جنيهًا للشراء 522.35 جنيهًأ للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.27 جنيهًا للشراء و 52.37 جنيهًا للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 52.29 جنيهًا للشراءو 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، قناة السويس، ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي، فيصل الاسلامي، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 جنيهًأ للشراء و 52.4 جنيهًأ للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، بيت التنمويل الكويتي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.35 جنيهًأ للشراء و 52.45 جنيهًأ للبيع في بنكي نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه 52.32 جنيهًأ للشراء و 52.42 جنيهًا للبيع.

منحة علماء المستقبل

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" والتي تتضمن منحًا دراسية كاملة تشمل المصروفات الدراسية والإقامة، للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة وممن تم إعفائهم من المصروفات الدراسية بوزارة التربية والتعليم.

وتضمن المبادرة في دورتها الثانية حصول الطلاب على درجة البكالوريوس أو الليسانس من الجامعات الأهلية، وذلك في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

جاء إطلاق المبادرة في إطار دعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري تفاصيل شروط التقديم في تلك المبادرة

أهم الشروط