بورشه تعيد إحياء “المانيوال” بطريقة لم يتوقعها أحد

رغم التراجع الحاد لـ ناقل الحركة اليدوي في صناعة السيارات، تواصل بورشه تمسكها بهذه الفكرة، ليس بدافع الحنين فقط، بل عبر محاولة إعادة تعريفها بالكامل، أحدث فصول هذه المحاولة جاء من خلال براءة اختراع جديدة قد تعيد رسم مستقبل القيادة.

البراءة لا تركز على تطوير ناقل حركة تقليدي، بل تقدم تصور مختلفا يجمع بين النظامين اليدوي والأوتوماتيكي في وحدة واحدة، ووفقا لما نشره موقع CarBuzz، يعتمد النظام على تقنية shift-by-wire، مع وحدة اختيار تروس إلكترونية يمكن استخدامها كناقل أوتوماتيكي عادي، وفي الوقت نفسه توفر نمط H الشهير لعشاق القيادة اليدوية.

الفكرة هنا تتجاوز مجرد التنوع، إذ تتيح للسائق الانتقال بين الوضعين بسهولة أثناء القيادة، استخدام النمط اليدوي على الطرق المفتوحة للاستمتاع، والتحول إلى الأوتوماتيكي داخل المدن والازدحام، هذا الدمج يمنح تجربة مرنة تجمع بين المتعة والراحة دون التضحية بأي منهما.

ورغم أن ناقل الحركة اليدوي أصبح شبه هامشي، حيث لم تتجاوز نسبته 1.2% من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة عام 2022، لا تزال بورشه تقدمه في طرازات مثل Porsche 911 Carrera T وPorsche 911 GT3. هذا التوجه يعكس رؤية مختلفة، تركز على تجربة القيادة كقيمة أساسية، وليس فقط على الأرقام أو الكفاءة.

من الناحية الاقتصادية، قد يبدو الاستثمار في تقنية تخاطب شريحة محدودة قرارا غير تقليدي، خاصة مع اتجاه الصناعة نحو الكهرباء، لكن بورشه تراهن على أن التميز في تجربة القيادة يمكن أن يعزز من قيمة منتجاتها ويزيد من ولاء العملاء.

حتى الآن لا يزال هذا النظام في مرحلة براءة الاختراع دون تأكيد للإنتاج، لكنه يعكس توجه واضح بدلا من التخلي عن ناقل الحركة اليدوي، يمكن إعادة تقديمه بشكل أكثر تطور ومرونة.