الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بعد ارتفاع الأسعار .. أشهر 5 سيارات سيدان مستعملة تقضي العيد بيها

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع اسعار طرازاتهم مرة اخري خلال اقل من شهر و البعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته ، بعد وقوع الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع اسعار المحروقات.

ومع ارتفاع اسعار السيارات " الزيرو" ارتفعت ايضا اسعار السيارات المستعملة، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية باسعار السيارات .

خلال السطور التالية سنتعرف على أشهر 5 سيارات سيدان مستعملة تعيد بيهم :

‏1- شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس موديل 2012 هي سيارة سيدان اقتصادية عائلية مدمجة، اشتهرت باعتماديتها ‏وتوفر قطع غيارها، تم تجميعها في مصر بمحرك 1500 سي سي يولد قوة 86 حصانًا وعزم ‏دوران 133 نيوتن متر. تأتي بناقل حركة يدوي 5 سرعات، وتتميز باستهلاك وقود اقتصادي ‏‏(حوالي 6.4 لتر/100 كم)، ومكيف هواء، وتتسع لـ 5 أفراد. ‏

وتتراوح سعر السيارة لانوس موديل 2012، داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط من 240 ‏الف جنيه الي 250 الف جنيه ، وقد تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

‏2- هيونداي فيرنا

تشتهر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 بكونها سيارة اعتمادية وقطع غيارها متوفرة ‏ورخيصة نسبيا، وتاتي بسعة محرك 1600 سي سي (4 سلندر - 16 صباب)، يولد قوة تصل ‏إلى 112 حصان تقريبا، وتتوفر بخيارات مانيوال وأوتوماتيك، وتشتهر بتسارعها القوي بالنسبة ‏لوزنها.‏

وتتراوح سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2010، داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط ‏من 220 الف جنيه الي 250 الف جنيه ، وقد تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

‏3- بي واي دي ‏F3‎

توفر السيارة بي واي دF3‎‏ موديل  2013، قيمة جيدة مقابل السعر وتصميم سيدان عصري، ‏وتاتي بسعة محرك 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى حوالي 108 حصان، ومتاح بناقل ‏حركة يدوي، وتعد من أكثر السيارات الصينية انتشارا لاعتماد محركها على تصميمات يابانية ‏مجربة.‏

وتتراوح سعر السيارة بي واي دF3‎‏ موديل  2013، داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط ‏من 240 الف جنيه الي 250 الف جنيه ، وقد تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

4- دايو نوبيرا

توفر السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2000 مساحة داخلية جيدة وراحة في القيادة، وتاتي بسعة محرك 1600 سي سي (4 سلندر)، ويولد قوة تتراوح بين 106 إلى 110 حصان حسب الموديل وسنة الصنع، وبناقل حركة يدوي (مانيوال) أو أوتوماتيك.

وتتراوح سعر السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2000 ، داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط من 210 الف جنيه الي 250 الف جنيه ، وقد تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة.

5- شيفروليه أفيو ‏

تعتمد شيفروليه أفيو موديل 2007 على محرك اقتصادي رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتريولد 94 حصاناً أو 1.6 لتر يولد 103 أحصنة، مع خيارين لناقل الحركة: يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، كما توفر استهلاكاً موفراً للوقود يبلغ حوالي 7 لترات لكل 100 كم.

وتتراوح سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 ‏، داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط ‏من 220 الف جنيه الي 250 الف جنيه ، وقد تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

سوق السيارات المصري اسعار السيارات الزيرو السيارات المستعملة سيارات سيدان شيفروليه لانوس هيونداي فيرنا بي واي دي F3 دايو نوبيرا شيفروليه أفيو

