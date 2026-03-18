رسميا .. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

تستعد بي ام دبليو BMW لإطلاق جيل جديد كليا من سيارتها الأشهر، مع تقديم النسخة الكهربائية من الفئة الثالثة موديل 2027، والتي تمثل خطوة محورية في تحول العلامة الألمانية نحو المستقبل الكهربائي، مستفيدة من خبراتها منذ إطلاق BMW i3 قبل أكثر من عقد.

السيارة الجديدة لا تعد مجرد تطوير تقليدي، بل تأتي مبنية على منصة كهربائية حديثة بالكامل، ما يضعها في منافسة مباشرة مع طرازات بارزة مثل Tesla Model 3، مع تقديم مزيج متوازن بين الأداء والتكنولوجيا والتصميم العصري.

من حيث الشكل، حافظت بي إم دبليو على هويتها المعروفة مع لمسات مستقبلية واضحة، حيث يظهر تصميم أمامي مدمج يجمع بين الشبك والإضاءة في عنصر واحد، إلى جانب خطوط جانبية نظيفة ومقابض أبواب مخفية تعزز الانسيابية، كما تأتي السيارة بأبعاد أكبر قليلا من الجيل الحالي، ما ينعكس على مساحة داخلية أكثر رحابة دون التخلي عن الطابع الرياضي.

في المقصورة، تقدم السيارة تجربة متطورة تركز على السائق، مع تصميم انسيابي ولوحة قيادة حديثة تضم شاشة مركزية كبيرة ونظام عرض متقدم على الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى استخدام خامات فاخرة ومواد صديقة للبيئة، في إطار توجه الشركة نحو الاستدامة.

وتعتمد السيارة على نظام تشغيل جديد يعزز تجربة الاستخدام، مع واجهات رقمية متطورة وشاشات متعددة، إلى جانب حلول عملية مثل الشحن اللاسلكي ومساحات التخزين الذكية.

وعلى صعيد الأداء، تأتي الفئة الثالثة الكهربائية بنظام دفع رباعي عبر محركين كهربائيين بقوة تصل إلى 463 حصان وعزم 645 نيوتن متر، مع توزيع ذكي للقوة يركز على المحور الخلفي، ما يمنح السيارة توازن ديناميكي مميز.

كما حصلت السيارة على تطويرات كبيرة في أنظمة التعليق والتوجيه، ما يضمن تجربة قيادة أكثر دقة وثبات، خاصة على الطرق السريعة، وتعتمد على نظام كهربائي بجهد 800 فولت، يتيح مدى قيادة يصل إلى نحو 900 كيلومتر، مع دعم شحن فائق السرعة يمكنه إضافة مئات الكيلومترات خلال دقائق، إلى جانب ميزة الشحن ثنائي الاتجاه.

ومن المقرر بدء الإنتاج في مصنع ميونيخ خلال أغسطس، على أن تصل أولى السيارات إلى العملاء قبل نهاية العام كموديل 2027.