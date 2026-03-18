قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة
الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور
حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام
واشنطن تدرس تخفيف قيود النفط على فنزويلا وسط تصاعد التوتر مع إيران
المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو
مناقشة التصعيد العسكري الخطير.. وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض
سعر بيع وشراء الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا
رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة
مدبولي: تقديم الموازنة 31 مارس.. وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
المسئولية الطبية: 465 قضية والتصالح في 9 منذ صدور القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر هيونداي أيونيك 9 SEL في السعودية

إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك 9 SEL، وتنتمي أيونيك 9 SEL لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتعتمد أيونيك 9 SEL لغة تصميم Aerosthetic التي تمزج بين الديناميكية الهوائية والجماليات الحديثة.

مواصفات هيونداي أيونيك 9 SEL

زودت سيارة هيونداي أيونيك 9 SEL بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة Parametric Pixel التي تمنحها هوية بصرية فريدة على الطريق، وبها خطوط انسيابية تقلل من مقاومة الهواء، وبها عجلات مقاس 20 بوصة، وبها مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً مع ميزات التدفئة للصفين الأول والثاني، وبها نظام إضاءة محيطية يضفي لمسة من الفخامة.

محرك هيونداي أيونيك 9 SEL

تحصل سيارة هيونداي أيونيك 9 SEL علي قوتها من محركين كهربائيين، وتعمل بنظام الدفع الرباعي AWD، وتنتج قوة 303 حصان، وعزم دوران 605 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 110.3 كيلوواط/ساعة مصنوعة من الليثيوم أيون NCM، ويمكنها قطع مسافة 486 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي أيونيك 9 SEL

تباع سيارة هيونداي أيونيك 9 SEL في سوق السيارات السعودي بسعر 254 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 في كوريا الجنوبية على يد "تشونج جو-يونج"، كجزء من مجموعة هندسية تأسست عام 1947، وبدأت بتجميع سيارات "فورد" ثم أطلقت أول سيارة خاصة بها "بوني" عام 1975، وتوسعت عالمياً في الثمانينيات، واكتسبت موثوقية عالية في التسعينيات، لتصبح اليوم عملاقاً عالمياً ورائداً في السيارات الكهربائية (IONIQ).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

أسعار العملات العربية

تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

ترشيحاتنا

رسومات كاريكاتورية قديمة

سفر عبر الزمن أم تنبؤات … رسومات كاريكاتورية قديمة تثير الجدل

أسرار القلعة البيضاء

استقالة في 3 دقايق .. أحمد مرتضى منصور يكشف أسرارا بالزمالك

أسرار حودة بندق

المهرجانات خلتني أبقى موجود .. حودة بندق يكشف أسراره للجمهور

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد