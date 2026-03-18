سعر هيونداي أيونيك 9 SEL في السعودية

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك 9 SEL، وتنتمي أيونيك 9 SEL لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتعتمد أيونيك 9 SEL لغة تصميم Aerosthetic التي تمزج بين الديناميكية الهوائية والجماليات الحديثة.

مواصفات هيونداي أيونيك 9 SEL

زودت سيارة هيونداي أيونيك 9 SEL بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة Parametric Pixel التي تمنحها هوية بصرية فريدة على الطريق، وبها خطوط انسيابية تقلل من مقاومة الهواء، وبها عجلات مقاس 20 بوصة، وبها مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً مع ميزات التدفئة للصفين الأول والثاني، وبها نظام إضاءة محيطية يضفي لمسة من الفخامة.

محرك هيونداي أيونيك 9 SEL

تحصل سيارة هيونداي أيونيك 9 SEL علي قوتها من محركين كهربائيين، وتعمل بنظام الدفع الرباعي AWD، وتنتج قوة 303 حصان، وعزم دوران 605 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 110.3 كيلوواط/ساعة مصنوعة من الليثيوم أيون NCM، ويمكنها قطع مسافة 486 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي أيونيك 9 SEL

تباع سيارة هيونداي أيونيك 9 SEL في سوق السيارات السعودي بسعر 254 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 في كوريا الجنوبية على يد "تشونج جو-يونج"، كجزء من مجموعة هندسية تأسست عام 1947، وبدأت بتجميع سيارات "فورد" ثم أطلقت أول سيارة خاصة بها "بوني" عام 1975، وتوسعت عالمياً في الثمانينيات، واكتسبت موثوقية عالية في التسعينيات، لتصبح اليوم عملاقاً عالمياً ورائداً في السيارات الكهربائية (IONIQ).