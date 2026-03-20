الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قرار مفاجئ يهز أندرويد.. جوجل تغير قواعد تثبيت التطبيقات خارج متجرها

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن خطوات جديدة لتسهيل تثبيت تطبيقات نظام أندرويد من خارج متجرها الرسمي Play Store، وذلك عقب تسوية نزاعها الطويل بشأن ممارسات الاحتكار في منظومة التطبيقات.

كشفت جوجل عن إعداد جديد يعرف باسم “Advanced Flow”، يتيح لمستخدمي أجهزة أندرويد تعطيل متطلبات التحقق التي كانت تمنع تثبيت التطبيقات من مصادر خارجية Sideloading، في خطوة تمنح المستخدمين مرونة أكبر في التحكم بأجهزتهم.

وكانت جوجل قد فرضت العام الماضي تسجيل جميع التطبيقات عبر مطورين موثقين قبل تثبيتها على الأجهزة المعتمدة، بهدف الحد من انتشار البرمجيات الخبيثة وعمليات الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.

ورغم أن هذه الإجراءات عززت مستوى الأمان، فإن شريحة من المستخدمين طالبت بحرية أكبر في تثبيت التطبيقات غير الموثقة، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر المحتملة.

وبموجب الإعداد الجديد، سيطلب من المستخدمين المرور بإجراءات متعددة لتعطيل الحماية، تبدأ بتفعيل "وضع المطور" داخل إعدادات النظام، وهي خطوة تهدف إلى منع عمليات التحايل السريعة التي يستغلها المحتالون في خداع الضحايا.

وأوضحت جوجل أن المحتالين يعتمدون غالبا على إثارة الخوف وخلق إحساس بالإلحاح، مثل التهديد بخسائر مالية أو مشكلات قانونية، مع البقاء على اتصال هاتفي مع الضحية لإرشادها خطوة بخطوة لتعطيل إجراءات الحماية.

ووفقا لتقرير صادر عن Global Anti-Scam Alliance، فقد تعرض نحو 57% من البالغين حول العالم لمحاولات احتيال خلال عام 2025.

وتشمل العملية أيضا فحوصات إضافية للتأكد من أن المستخدم لا يتلقى توجيهات خارجية، يليها إعادة تشغيل الجهاز وإعادة التحقق من الهوية، ما يؤدي إلى قطع أي وصول عن بعد أو مكالمات قد يستغلها المحتالون.

كما تفرض جوجل فترة انتظار وقائية لمدة يوم واحد قبل إتمام العملية، لمنح المستخدمين فرصة إعادة التفكير، إذ تعتمد عمليات الاحتيال عادة على الاستعجال. 

وبعد انتهاء هذه الفترة، يمكن تأكيد التغيير عبر وسائل التحقق البيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، أو باستخدام رمز PIN.

وبعد استكمال هذه الخطوات، سيتمكن المستخدمون من تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثقة، سواء لمدة سبعة أيام أو بشكل دائم، مع استمرار ظهور تحذيرات أمنية يمكن تجاوزها يدويا.

وفي سياق متصل، أعلنت جوجل عن إتاحة حسابات نشر مجانية محدودة للطلاب والهواة، تتيح مشاركة التطبيقات مع ما يصل إلى 20 مستخدما دون الحاجة إلى توثيق حكومي أو رسوم تسجيل.

وتأتي هذه التغييرات بعد تسوية النزاع القانوني الممتد بين جوجل وشركة Epic Games، المطورة للعبة فورتنايت، بشأن ممارسات احتكارية في متجر التطبيقات. 

وبموجب التسوية، خفضت جوجل عمولتها على المشتريات داخل التطبيقات إلى 20%، مع إضافة 5% إضافية في حال استخدام نظام الدفع الخاص بها.

