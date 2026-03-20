نظام منافس يقترب.. جوجل تستعد لإطلاق سلاحها السري ضد ويندوز

تشير تقارير حديثة إلى أن منصة جوجل Google الجديدة، التي طال انتظارها لدمج نظامي أندرويد وChromeOS، قد أصبحت أقرب للإعلان الرسمي مما كان متوقعا سابقا.

ويبدو أن النظام المرتقب، الذي يحمل اسم Aluminium OS، تم تأكيده بشكل غير مباشر، مع احتمالات طرحه الأولي خلال خريف عام 2026.

وخلال مقابلة أجريت على هامش فعاليات MWC 2026، كشف سمير سامات، رئيس منظومة أندرويد في جوجل، أن النظام الجديد قد يبدأ بالوصول تدريجيا في وقت لاحق من هذا العام، في خطوة تعكس تحولا كبيرا في استراتيجية الشركة.

ما هو Aluminium OS؟

يمثل النظام الجديد رهان جوجل الأبرز لمنافسة أنظمة الحواسيب التقليدية، وعلى رأسها ويندوز، ووفقا للتسريبات والتقارير الأولية، يعتمد Aluminium OS على أندرويد كنواة أساسية، لكنه موجه ليكون منصة مكتبية متكاملة تهدف في نهاية المطاف إلى استبدال ChromeOS.

ومن أبرز المزايا المتوقعة:

- دعم أصلي لتطبيقات أندرويد

- تعدد مهام متقدم بمستوى أنظمة الحواسيب

- تكامل أعمق مع تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر Gemini

- ترابط سلس مع الهواتف وباقي أجهزة منظومة جوجل

ويعني ذلك تقديم تجربة موحدة تمتد عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة ضمن نظام واحد.

لماذا يعد هذا التطور مهما؟

لطالما اعتمدت جوجل على نظامين منفصلين: أندرويد للأجهزة المحمولة، وChromeOS للحواسيب، لكن Aluminium OS قد يكون الخطوة الحاسمة لدمج هذين النظامين في منصة موحدة، ما يتيح تجربة أكثر سلاسة عبر الأجهزة المختلفة، على غرار ما تقدمه آبل من تكامل بين أنظمتها.

كما قد يمنح هذا التوجه جوجل فرصة أقوى للمنافسة في سوق الحواسيب، الذي تهيمن عليه أنظمة مثل ويندوز وmacOS.

إطلاق تدريجي وليس فوريا

ورغم الحماس الذي أبداه مسؤولو جوجل، فإن الإطلاق الكامل للنظام لا يبدو وشيكا، فمن المرجح أن تبدأ الشركة بطرح نسخ تجريبية محدودة موجهة للمطورين والشركاء، قبل التوسع تدريجيا، وقد يستمر نظام ChromeOS في العمل بالتوازي خلال مرحلة انتقالية قد تمتد لعدة سنوات.