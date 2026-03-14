موبايلك هيطلب الأكل وأوبر بدلا منك.. ميزة ذكية من جوجل تصل هواتف Galaxy S26

أفادت تقارير بأن ميزة أتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي من “جوجل” بدأت بالوصول تدريجيا إلى هواتف سلسلة سامسونج Galaxy S26، التي تم الكشف عنها خلال حدث Galaxy Unpacked 2026 الذي أقيم الشهر الماضي.

وخلال الحدث، استعرضت الشركة الأمريكية مجموعة من ميزات Galaxy AI الجديدة الموجهة لهواتف سامسونج Galaxy S26 و Galaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra.

ومن بين أبرز هذه الميزات أداة Gemini AI Task Automation التي تتيح للمستخدمين تفويض بعض المهام المتكررة أو المزعجة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي من جوجل.

ووفق تقرير نشره موقع 9to5Google، بدأت نسخة تجريبية من ميزة أتمتة المهام بالوصول إلى هواتف السلسلة، رغم أن جوجل وسامسونج لم تؤكدا رسميا بدء طرحها حتى الآن.

وتحمل الميزة اسم أتمتة الشاشة “Screen Automation”، وتسمح للمستخدمين بمنح مساعد جوجل Gemini القدرة على التحكم في بعض تطبيقات نظام أندرويد لتنفيذ مهام محددة تلقائيا، وقد رصدت الميزة لأول مرة على هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra.

هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra

دعم تطبيقات التوصيل والنقل

تشير التقارير إلى أن أداة أتمتة المهام تدعم حاليا عددا من تطبيقات طلب السيارات وتوصيل الطعام، من بينها أوبر وLyft وGrubhub وDoorDash وUber Eats، إضافة إلى تطبيق Starbucks.

لكن خلال اختبار النسخة التجريبية من الميزة، أشار التقرير إلى حدوث خلل تقني أدى إلى “تعطل” الهاتف مؤقتا، حيث ظل المستخدم عالقا في شاشة الأتمتة، ما اضطره إلى إعادة تشغيل الهاتف لاستعادة التحكم.

تنفيذ المهام تلقائيا ومتابعتها مباشرة

وبحسب جوجل، يمكن للمستخدمين تكليف مساعد Gemini بمجموعة من المهام مثل حجز رحلة، أو إعادة طلب وجبة سابقة، أو فحص البريد الإلكتروني، أو كتابة رسالة نصية وإرسالها.

ويستطيع مالكو هواتف سلسلة سامسونج Galaxy S26 متابعة تقدم تنفيذ المهمة بشكل مباشر عبر الإشعارات، كما تؤكد الشركة أن المساعد الذكي لا يمكنه الوصول إلا إلى التطبيقات التي يحددها المستخدم مسبقا.

وتتم جميع العمليات داخل نافذة افتراضية وآمنة، ما يسمح للمستخدمين بالاستمرار في استخدام تطبيقات أخرى على الهاتف في الوقت نفسه.

يذكر أن ميزة أتمتة المهام عبر Gemini AI متاحة حاليا بشكل تجريبي في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، على أن توسع جوجل نطاق توفرها لمزيد من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.