ذهب وتصاميم أسطورية.. كافيار تطلق إصدارا حصريا من سامسونج Galaxy S26 Ultra

أعلنت علامة التخصيص الفاخر كافيار Caviar، عن إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف الفاخرة تحت اسم Totem Collection، تضم إصدارات حصرية من هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra بتصاميم مستوحاة من رموز حيوانية تمثل القوة والطموح.

وتشمل المجموعة أربعة تصاميم رئيسية مستلهمة من الحصان والأسد والذئب والصقر، حيث جرى تصنيع الهواتف باستخدام مواد فاخرة مثل الذهب عيار 24 قيراطا، والتيتانيوم الأسود، والكربون المطروق، ما يمنحها طابعا فنيا وحصريا موجها لهواة المنتجات الفاخرة.

إصدار Fire Horse

يتصدر المجموعة إصدار Fire Horse المستوحى من احتفالات رأس السنة القمرية، حيث يرمز الحصان إلى الطاقة والحيوية والشغف.

ويتميز الهاتف بنقش بارز لحصان من الذهب عيار 24 قيراطا في وضعية الاندفاع، تحيط به زخارف نارية حمراء مملوءة يدويا بالمينا لإضفاء تأثير يشبه اللهب المتوهج، ويستند التصميم إلى قاعدة من التيتانيوم الأسود تضيف لمسة من القوة والفخامة.



ويعد هذا الإصدار الأغلى في المجموعة بسعر يصل إلى 11,490 دولارا.

إصدار Fire Horse

إصدار Lion

يحمل إصدار Lion دلالات القوة والشجاعة والقيادة، ويتميز بنقش بارز لأسد ذهبي يظهر على خلفية من الكربون المطروق، كما تحيط بالتصميم زخارف مينا قرمزية على شكل درع شعاعي يبرز حضور الأسد وهيبته، ويبلغ سعر هذا الإصدار 11060 دولارا.

إصدار Lion

إصدار Wolf

أما إصدار Wolf فيجسد معاني الاستقلال والحدس والانضباط، ويضم الهاتف نقشا دقيقا لذئب يتوسط خلفية من التيتانيوم الأسود والكربون المطروق، تحيط به زخارف حادة تشكل درعا رمزيا يعكس الصلابة والتركيز، ويطرح هذا الإصدار بسعر 10490 دولارات.

إصدار Wolf

إصدار Falcon

ويحتفي إصدار Falcon برواد الأعمال وأصحاب الرؤى المستقبلية، حيث يتضمن نقشا بارزا لصقر محلق فوق لوحة كربونية مزينة بتطعيمات ذهبية، ويعكس النمط الشعاعي المحيط بالصقر مفاهيم الوضوح والسيطرة والرؤية الاستراتيجية. ويبلغ سعر الهاتف 10910 دولارات.

وأكدت الشركة أنها ستنتج 19 قطعة فقط من كل إصدار ضمن مجموعة Totem، ما يعزز الطابع الحصري للمجموعة، كما تسلم الهواتف داخل صندوق هدايا فاخر يحمل توقيع العلامة، مرفقا برسالة فيديو مخصصة للمشتري.

وفي سياق متصل، كشفت كافيار أيضا عن مجموعة فاخرة لهاتف iPhone 17 Pro بمناسبة عيد الحب، مزينة بالذهب والألماس، إلى جانب إصدار Black Edition من هاتف iPhone 17 Pro Max المصنوع من التيتانيوم وجلد التمساح مع لمسات ذهبية.