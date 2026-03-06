قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ذهب وتصاميم أسطورية.. كافيار تطلق إصدارا حصريا من سامسونج Galaxy S26 Ultra

Caviar Galaxy S26 Ultra
Caviar Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

أعلنت علامة التخصيص الفاخر كافيار Caviar، عن إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف الفاخرة تحت اسم Totem Collection، تضم إصدارات حصرية من هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra بتصاميم مستوحاة من رموز حيوانية تمثل القوة والطموح.

وتشمل المجموعة أربعة تصاميم رئيسية مستلهمة من الحصان والأسد والذئب والصقر، حيث جرى تصنيع الهواتف باستخدام مواد فاخرة مثل الذهب عيار 24 قيراطا، والتيتانيوم الأسود، والكربون المطروق، ما يمنحها طابعا فنيا وحصريا موجها لهواة المنتجات الفاخرة.

إصدار Fire Horse

يتصدر المجموعة إصدار Fire Horse المستوحى من احتفالات رأس السنة القمرية، حيث يرمز الحصان إلى الطاقة والحيوية والشغف. 

ويتميز الهاتف بنقش بارز لحصان من الذهب عيار 24 قيراطا في وضعية الاندفاع، تحيط به زخارف نارية حمراء مملوءة يدويا بالمينا لإضفاء تأثير يشبه اللهب المتوهج، ويستند التصميم إلى قاعدة من التيتانيوم الأسود تضيف لمسة من القوة والفخامة.
 

ويعد هذا الإصدار الأغلى في المجموعة بسعر يصل إلى 11,490 دولارا.

إصدار Fire Horse 

إصدار Lion

يحمل إصدار Lion دلالات القوة والشجاعة والقيادة، ويتميز بنقش بارز لأسد ذهبي يظهر على خلفية من الكربون المطروق، كما تحيط بالتصميم زخارف مينا قرمزية على شكل درع شعاعي يبرز حضور الأسد وهيبته، ويبلغ سعر هذا الإصدار 11060 دولارا.

إصدار Lion

إصدار Wolf

أما إصدار Wolf فيجسد معاني الاستقلال والحدس والانضباط، ويضم الهاتف نقشا دقيقا لذئب يتوسط خلفية من التيتانيوم الأسود والكربون المطروق، تحيط به زخارف حادة تشكل درعا رمزيا يعكس الصلابة والتركيز، ويطرح هذا الإصدار بسعر 10490 دولارات.

إصدار Wolf

إصدار Falcon

ويحتفي إصدار Falcon برواد الأعمال وأصحاب الرؤى المستقبلية، حيث يتضمن نقشا بارزا لصقر محلق فوق لوحة كربونية مزينة بتطعيمات ذهبية، ويعكس النمط الشعاعي المحيط بالصقر مفاهيم الوضوح والسيطرة والرؤية الاستراتيجية. ويبلغ سعر الهاتف 10910 دولارات.

وأكدت الشركة أنها ستنتج 19 قطعة فقط من كل إصدار ضمن مجموعة Totem، ما يعزز الطابع الحصري للمجموعة، كما تسلم الهواتف داخل صندوق هدايا فاخر يحمل توقيع العلامة، مرفقا برسالة فيديو مخصصة للمشتري.

وفي سياق متصل، كشفت كافيار أيضا عن مجموعة فاخرة لهاتف iPhone 17 Pro بمناسبة عيد الحب، مزينة بالذهب والألماس، إلى جانب إصدار Black Edition من هاتف iPhone 17 Pro Max المصنوع من التيتانيوم وجلد التمساح مع لمسات ذهبية.

Galaxy S26 Ultra كافيار ذهب عيار 24 Caviar Galaxy S26 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

حرب إيران واسرائيل

حرب جديدة.. كيف نجحت إيران في خداع إسرائيل برسمة على الأسفلت؟

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الدوري المصري

موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: توجيه قدرات الشباب أولوية.. ومراجعة التخصصات الدراسية غير المرتبطة بسوق العمل ضرورية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية فيها مسجد وكنيسة مش بنقول لحد ادخل أو متدخلش

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: إعداد 15 ألف معلم سنويًا لتطوير التعليم وبناء كوادر تقود مستقبل مصر

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد