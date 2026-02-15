قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرصع بالذهب والألماس من كافيار.. آيفون عيد الحب بـ نصف مليون جنيه

iPhone 17 Pro Valentine
iPhone 17 Pro Valentine
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة كافيار Caviar، عن مجموعة جديدة من الهواتف المخصصة بمناسبة عيد الحب، مخصصة لهواتف iPhone 17 Pro، تحت اسم “Garden of Eden”. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتضمن المجموعة ثلاث تصاميم محدودة مستوحاة من رموز الحب والوفاء التقليدية، بأسعار تبدأ من 10000 دولار، مع إنتاج 14 وحدة فقط لكل تصميم على مستوى العالم.

تصاميم فاخرة مستوحاة من الحب

تضم المجموعة تصاميم “زهرة اللوتس الساحرة” Charming Lotus وGoldfish وWings of Love، مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراط، والإيناميل الفاخر، والنقوش، والألماس، والياقوت. 

تتوفر النسخ لهاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، بما في ذلك إصدارات تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.

- إصدار Charming Lotus: مستوحاة من زهرة اللوتس، التي ترمز إلى الصفاء الروحي والنقاء الداخلي في الثقافة الهندية، وإلى الحب والوفاق الزوجي في الثقافة الصينية. 

يجمع التصميم بين الذهب والعمل الفني الدقيق بالإيناميل المستوحى من الأزهار، ويبدأ سعره من 19630 دولار (حوالي 613.437 ألف جنيه مصري)، ليكون الأغلى في المجموعة.

إصدار Charming Lotus

- إصدار Goldfish: يتمحور التصميم حول زوج من الأسماك الذهبية في حركة دائرية، حيث تمثل الأسماك الثنائية في البوذية الوحدة والانسجام بين الشريكين، وتدل في الثقافة الصينية على الازدهار والخصوبة، ويتميز التصميم بعناصر منحوتة مطلية بالذهب ومرصعة بالياقوت، ويبدأ سعره من 10490 دولار.

إصدار Goldfish

- إصدار Wings of Love: يعرض التصميم طيور السنونو في رحلة الطيران، والتي ارتبطت تاريخيا بالوفاء والعودة الآمنة في الثقافات الأوروبية والآسيوية، كما كانت رمزا للإلهة أفـرديت في اليونان القديمة، يبرز التصميم فكرة الإخلاص عبر المسافات، ويبدأ سعره من 10340 دولار.

إصدار Wings of Love

هدايا ومميزات إضافية

تمنح كافيار مع كل عملية شراء عملة ذهبية خاصة بـ عيد الحب، وتأتي جميع الوحدات في عبوات فاخرة.

وفي سياق ذي صلة، كشفت الشركة مؤخرا عن إصدار Black Edition من iPhone 17 Pro Max، مزود بالتيتانيوم وجلد التمساح ولمسات ذهبية، كما أعلنت عن ما تصفه بأنه أول روبوت بشري فاخر في العالم مغطى بالذهب.

إصدار Black Edition من iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro كافيار عيد الحب هواتف فاخرة iPhone 17 Pro Valentine

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

تسهم في دعم الأمن الغذائي.. طلعت مصطفى تتصدر قائمة بنك الطعام المصري | فيديو

ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات

منال عوض: مشروع البيوجاز بالمجازر يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية ويخلق فرص عمل جديدة

شكوي تراكم المخلفات بمنطقة مساكن الصفراء

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة رفع المخلفات في مساكن الصفراء بالبحيرة ومعالجة أسباب تراكمها

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد