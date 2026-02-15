مرصع بالذهب والألماس من كافيار.. آيفون عيد الحب بـ نصف مليون جنيه

كشفت شركة كافيار Caviar، عن مجموعة جديدة من الهواتف المخصصة بمناسبة عيد الحب، مخصصة لهواتف iPhone 17 Pro، تحت اسم “Garden of Eden”.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتضمن المجموعة ثلاث تصاميم محدودة مستوحاة من رموز الحب والوفاء التقليدية، بأسعار تبدأ من 10000 دولار، مع إنتاج 14 وحدة فقط لكل تصميم على مستوى العالم.

تصاميم فاخرة مستوحاة من الحب

تضم المجموعة تصاميم “زهرة اللوتس الساحرة” Charming Lotus وGoldfish وWings of Love، مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراط، والإيناميل الفاخر، والنقوش، والألماس، والياقوت.

تتوفر النسخ لهاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، بما في ذلك إصدارات تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.

- إصدار Charming Lotus: مستوحاة من زهرة اللوتس، التي ترمز إلى الصفاء الروحي والنقاء الداخلي في الثقافة الهندية، وإلى الحب والوفاق الزوجي في الثقافة الصينية.

يجمع التصميم بين الذهب والعمل الفني الدقيق بالإيناميل المستوحى من الأزهار، ويبدأ سعره من 19630 دولار (حوالي 613.437 ألف جنيه مصري)، ليكون الأغلى في المجموعة.

إصدار Charming Lotus

- إصدار Goldfish: يتمحور التصميم حول زوج من الأسماك الذهبية في حركة دائرية، حيث تمثل الأسماك الثنائية في البوذية الوحدة والانسجام بين الشريكين، وتدل في الثقافة الصينية على الازدهار والخصوبة، ويتميز التصميم بعناصر منحوتة مطلية بالذهب ومرصعة بالياقوت، ويبدأ سعره من 10490 دولار.

إصدار Goldfish

- إصدار Wings of Love: يعرض التصميم طيور السنونو في رحلة الطيران، والتي ارتبطت تاريخيا بالوفاء والعودة الآمنة في الثقافات الأوروبية والآسيوية، كما كانت رمزا للإلهة أفـرديت في اليونان القديمة، يبرز التصميم فكرة الإخلاص عبر المسافات، ويبدأ سعره من 10340 دولار.

إصدار Wings of Love

هدايا ومميزات إضافية

تمنح كافيار مع كل عملية شراء عملة ذهبية خاصة بـ عيد الحب، وتأتي جميع الوحدات في عبوات فاخرة.

وفي سياق ذي صلة، كشفت الشركة مؤخرا عن إصدار Black Edition من iPhone 17 Pro Max، مزود بالتيتانيوم وجلد التمساح ولمسات ذهبية، كما أعلنت عن ما تصفه بأنه أول روبوت بشري فاخر في العالم مغطى بالذهب.