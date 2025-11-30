قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
ذكرى الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.. صوت مكة الذي قرأ في الحرمين والأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 17 يتحول إلى قطع فنية نادرة.. كافيار تكشف عن تصاميم فاخرة بتكلفة خيالية

مجموعة Secret Love
مجموعة Secret Love
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة كافيار المتخصصة للمنتجات الفاخرة عن تحديث جديد لمجموعتها الشهيرة Secret Love لعام 2025، والتي تتضمن نسخا مصممة يدويا من آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتمحور تصاميم كافيار الجديدة حول موضوعات الحب، الاحتفال، والأناقة الموسمية، مع كل طراز محدود بـ 19 وحدة فقط، مما يحول أجهزة آبل الرائدة إلى قطع فنية فاخرة ومقتنيات نادرة.

تفاصيل التصميم

قدمت كافيار مجموعة متنوعة من التصاميم المبهرة في هذه التشكيلة، مع التركيز على الرفاهية والفخامة:

- إيميرالد تري (شجرة الزمرد):


يعد هذا التصميم الأبرز في المجموعة، ويتميز بالجلد الأخضر الداكن وعناصر زخرفية من الذهب، مع لمسات من اللون القرمزي تشبه زخارف عيد الميلاد. 

تقول كافيار إن هذا التصميم يستحضر أجواء الشجرة المزينة، بهدف نقل مشاعر الدفء والاحتفال خلال موسم الشتاء. كما يضيف الكريستال والتفاصيل الذهبية المحفورة لمسة لامعة وموسمية.

طراز Emerald Tree

- كاراميل:


يتميز هذا التصميم باستخدام جلد أصلي باللون الكراميل مع تفاصيل باللونين الأحمر والأبيض، عناصر الزهور المذهبة على الظهر مستوحاة من علامات المجوهرات الفاخرة، يركز التصميم على الدفء العاطفي والأناقة الهادئة.

طراز Caramel

- فلور دي لوماير (زهرة النور):
 

يبرز هذا التصميم بزهرة الكاميليا الفضية المنحوتة، مع تضمين كافيار قطعا من أم اللؤلؤ لإضفاء عمق ونعومة على بتلات الزهرة، يعتبر هذا التصميم رمزا للأناقة الأنثوية الخالدة، ويتضمن الجلود ذات الألوان العميقة، المينا الزخرفية، والذهب عيار 24 قيراط.

طراز Fleur de Lumière

- دانسينج هارتس (القلوب الراقصة):


يتميز هذا النموذج بخطوط مذهبة متداخلة على خلفية من الجلد الأزرق الداكن، مع إدراجات على شكل قلوب تخلق وهم الحركة، مما يرمز إلى نمط رقص طائر، يعتبر كافيار هذا التصميم تكريما للنعومة والإيقاع، مستلهما من أنماط المجوهرات الفاخرة.

طراز Dancing Hearts

أسعار المجموعة

تتفاوت أسعار هواتف كافيار في هذه المجموعة وفقا لمستوى الحرفية والمواد المستخدمة، يبدأ سعر طراز دانسينج هارتس من 10200 دولار، بينما يباع طراز إيميرالد تري وطراز كاراميل مقابل 11630 دولارا، أما فلور دي لوماير فهو التصميم الأغلى في المجموعة ويعرض بسعر 13060 دولارا، تتوفر جميع النماذج حاليا للشراء عبر الموقع الرسمي لـ كافيار.

في سياق متصل، أصدرت شركة كافيار نسخا جديدة من آيفون 17 المصنوعة من الذهب، بأسعار باهظة لدرجة أن حتى ساعة رولكس تبدو متواضعة بالمقارنة، كما قدمت الشركة أحدث هواتفها الذهبية التي تعتبر الأخف وزنا حتى الآن، مع بدء سعره من 38930 دولارا.

آيفون 17 المصنوعة من الذهب
كافيار آيفون 17 برو Secret Love آيفون 17 من الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

ختام مهرجان الدوحة

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الدوحة السينمائي

إسلام جمال

بصورة رومانسية.. إسلام جمال يخطف الأضواء رفقة زوجته

سامح حسين

سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب

بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد