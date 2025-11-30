آيفون 17 يتحول إلى قطع فنية نادرة.. كافيار تكشف عن تصاميم فاخرة بتكلفة خيالية

أعلنت شركة كافيار المتخصصة للمنتجات الفاخرة عن تحديث جديد لمجموعتها الشهيرة Secret Love لعام 2025، والتي تتضمن نسخا مصممة يدويا من آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتمحور تصاميم كافيار الجديدة حول موضوعات الحب، الاحتفال، والأناقة الموسمية، مع كل طراز محدود بـ 19 وحدة فقط، مما يحول أجهزة آبل الرائدة إلى قطع فنية فاخرة ومقتنيات نادرة.

تفاصيل التصميم

قدمت كافيار مجموعة متنوعة من التصاميم المبهرة في هذه التشكيلة، مع التركيز على الرفاهية والفخامة:

- إيميرالد تري (شجرة الزمرد):



يعد هذا التصميم الأبرز في المجموعة، ويتميز بالجلد الأخضر الداكن وعناصر زخرفية من الذهب، مع لمسات من اللون القرمزي تشبه زخارف عيد الميلاد.

تقول كافيار إن هذا التصميم يستحضر أجواء الشجرة المزينة، بهدف نقل مشاعر الدفء والاحتفال خلال موسم الشتاء. كما يضيف الكريستال والتفاصيل الذهبية المحفورة لمسة لامعة وموسمية.

طراز Emerald Tree

- كاراميل:



يتميز هذا التصميم باستخدام جلد أصلي باللون الكراميل مع تفاصيل باللونين الأحمر والأبيض، عناصر الزهور المذهبة على الظهر مستوحاة من علامات المجوهرات الفاخرة، يركز التصميم على الدفء العاطفي والأناقة الهادئة.

طراز Caramel

- فلور دي لوماير (زهرة النور):



يبرز هذا التصميم بزهرة الكاميليا الفضية المنحوتة، مع تضمين كافيار قطعا من أم اللؤلؤ لإضفاء عمق ونعومة على بتلات الزهرة، يعتبر هذا التصميم رمزا للأناقة الأنثوية الخالدة، ويتضمن الجلود ذات الألوان العميقة، المينا الزخرفية، والذهب عيار 24 قيراط.

طراز Fleur de Lumière

- دانسينج هارتس (القلوب الراقصة):



يتميز هذا النموذج بخطوط مذهبة متداخلة على خلفية من الجلد الأزرق الداكن، مع إدراجات على شكل قلوب تخلق وهم الحركة، مما يرمز إلى نمط رقص طائر، يعتبر كافيار هذا التصميم تكريما للنعومة والإيقاع، مستلهما من أنماط المجوهرات الفاخرة.

طراز Dancing Hearts

أسعار المجموعة

تتفاوت أسعار هواتف كافيار في هذه المجموعة وفقا لمستوى الحرفية والمواد المستخدمة، يبدأ سعر طراز دانسينج هارتس من 10200 دولار، بينما يباع طراز إيميرالد تري وطراز كاراميل مقابل 11630 دولارا، أما فلور دي لوماير فهو التصميم الأغلى في المجموعة ويعرض بسعر 13060 دولارا، تتوفر جميع النماذج حاليا للشراء عبر الموقع الرسمي لـ كافيار.

في سياق متصل، أصدرت شركة كافيار نسخا جديدة من آيفون 17 المصنوعة من الذهب، بأسعار باهظة لدرجة أن حتى ساعة رولكس تبدو متواضعة بالمقارنة، كما قدمت الشركة أحدث هواتفها الذهبية التي تعتبر الأخف وزنا حتى الآن، مع بدء سعره من 38930 دولارا.