Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

أطلق Spotify اليوم حملته السنوية المنتظرة Wrapped 2025 وتجربة المستخدم المُخصّصة التي تأتي هذا العام بشكل أكبر، أجرأ، وأكثر عمقًا — تجربة تكشف طبقات جديدة من الاستماع وتُبرز اللحظات التي جعلت عام المستخدمين أفضل على المنصّة.

وتعكس بيانات هذا العام مرحلة غنية جدًا للموسيقى المصرية، حيث تداخلت الأنماط وتوسّع الذوق السمعي للجمهور بشكل غير مسبوق. من البوب والهيب هوب إلى المهرجانات والـشعبي، مرورًا بكل المزج والتجارب الجديدة بينهما، قدّم عام 2025 صوتًا يناسب كل مستمع، وجمع بين أجيال مختلفة، وقدم وجوهًا جديدة جنبًا إلى جنب مع الأسماء الكبيرة.

الأيقونات والوجوه الصاعدة تشكّل ملامح عام مصر الموسيقي

تصدر عمرو دياب قائمة Wrapped هذا العام باعتباره أكثر فنان تم الاستماع إليه في مصر لعام 2025. ومع النجاح الكبير لألبومه الصيفي ابتدينا، يواصل دياب دوره كركيزة أساسية في المشهد الموسيقي المصري، وقدرته على التواصل مع جمهور من جميع الأعمار.

وتضم قائمة الفنانين الأكثر استماعًا هذا العام أسماء لطالما ارتبط بها الجمهور المصري مثل:

تامر عاشور، رامي صبري، بهاء سلطان، تأكيدًا على حضور الأصوات القريبة من وجدان الجمهور.

ومن الجانب الآخر، يواصل فنانو المشهد الموسيقي الجديد مثل مروان بابلو، ليجي-سي، ويجز، وتووليت إضافة أبعاد مختلفة للصوت المصري. كما يبرز نجما المهرجانات عصام صاصا وإسلام كابونجا بقوة ضمن القائمة هذا العام.

الأغاني الأكثر انتشارًا: مفاجآت وتجارب عابرة للأنماط

يتصدّر إسلام كابونجا قائمة أكثر الأغاني استماعًا Wrapped 2025 في مصر، حيث جاءت أغنيته "أنا مش ديلار يا حكومة" كأغنية العام. وبعد ظهوره الأول في Wrapped العام الماضي، حافظ كابونجا على حضوره طوال 2025، ويُعد هذا العام المرة الأولى التي يتصدر فيها القائمة، في خطوة تعكس مكانته المتنامية على الساحة الموسيقية المصرية.

ويليه مصطفى الجن وهادي الصغير(تيم الابداع) بأغنيتي "بعبع دايرتي" و"كاتم الأنفاس (محطوط تشكيل)". كما برزت أغنية "امشي" لـ تومي مع رالي كأحد أكثر اللحظات إنتشارًا هذا العام، مدفوعة بأداء تومي المتنوع وأسلوبه المميز. كمل يظهر عصام صاصا بقوة من خلال أغنيته "محكمه ودخلنا علي المفرمه - افتري و عوجلي شعره لورا" التي تعزز ارتباطه المستمر بالجمهور عبر العام.

وحافظ البوب المصري على جوهره العاطفي عبر أغنيتي تامر عاشور "مكرهتوش" و"هيجيلي موجوع" اللتين لامستا مشاعر المستمعين بعمق. وقدم بهاء سلطان لحظة لافتة أخرى بأغنيته "صحبي يا صحبي" التي تُبرز الجاذبية المستمرة لأصوات مصر المحبوبة.

وأضاف ليجي-سي نكهة مميزة للقائمة بأغنية "لو نسياني" بالشراكة مع إسماعيل نصرت، حيث قدم الثنائي لمسة بوب هادئة صنعت لنفسها مكانًا بين أكثر الأغاني استماعًا هذا العام.

وتُختتم القائمة بأغنية رحمة محسن "حفلة تنكرية" التي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز الأسماء الصاعدة لعام 2025.

الألبومات الأكثر استماعًا في مصر: المحلي يتصدر المشهد

تصدر تامر عاشور قائمة الألبومات في مصر بألبومه يااه، وجاء ألبوم ابتدينا لـ عمرو دياب في المركز الثاني.

وفي المرتبة الثالثة يظهر الفنان الصاعد موند بألبومه التجريبي Origins: قبل انتفاضة، بينما جاء كايروكي في المركز الرابع بألبوم روما، واختتم تووليت القائمة بخامس أكثر الألبومات استماعًا عبر ألبومه نارين.

Wrapped 2025: تجربة شخصية أكثر غنى وتفاعلًا

تقدم تجربة Wrapped هذا العام عددًا من الميزات الجديدة التي تمنح المستمعين طرقًا مبتكرة لمشاركة عامهم الموسيقي. وإلى جانب الميزات الكلاسيكية مثل: أكثر الفنانين استماعًا، أكثر الأغاني استماعًا، وأكثر الأنماط استماعًا، تظهر ميزات جديدة مثل Wrapped Party و Listening Age لتُحوّل اللحظات الشخصية إلى تجارب مشتركة واحتفالية.

يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى تجربة Wrapped 2025 من خلال تطبيق Spotify على الهواتف (iOS وAndroid) بعد تحديثه إلى أحدث إصدار.

للاطلاع على القوائم الرسمية الكاملة وحملة Wrapped لهذا العام وتجربة المستخدمين، يمكن زيارة مركز Wrapped على مدونة Spotify For the Record.

أكثر الفنانين استماعًا في مصر 2025

1- عمرو دياب

2- عصام صاصا

3- إسلام كابونجا

4- تامر عاشور

5- رامي صبري

6- مروان بابلو

7- ليجي-سي

8- ويجز

9- تووليت

10- بهاء سلطان

أكثر الأغاني استماعًا في مصر 2025

1- أنا مش ديلار يا حكومة – إسلام كابونجا

2- بعبع دايرتي – مصطفى الجن و هادي الصغير (تيم الابداع)

3- كاتم الأنفاس (محطوط تشكيل) – مصطفى الجن و هادي الصغير (تيم الابداع)

4- امشي – تومي و رالي

5- ماكرهتوش – تامر عاشور

6- محكمه ودخلنا علي المفرمه - افتري و عوجلي شعره لورا – عصام صاصا

7- صحبي يا صحبي – بهاء سلطان

8- هيجيلي موجوع – تامر عاشور

9- لو نسياني – ليجي-سي و إسماعيل نصرت

10- حفلة تنكرية – رحمة محسن

أكثر الألبومات استماعًا في مصر 2025

1- يااه – تامر عاشور

2- ابتدينا – عمرو دياب

3- Origins: قبل انتفاضة – موند

4- روما – كايروكي

5- نارين – تووليت

6- تيجي نتراهن – تامر عاشور

7- كوكتيل غنائي – تووليت

8- آخر قطعة فنية – مروان بابلو

9- معايا هتبدع – رامي صبري

10- أحلى وأحلى – عمرو دياب