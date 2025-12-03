قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بياناً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 5 ديسمبر 2025 وحتى الثلاثاء 9 ديسمبر، محذرةً من موجة طقس غير مستقر تتضمن انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب أنحاء البلاد.

تفاصيل حالة طقس الجمعة:

تشهد الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد حتى شمال الصعيد شبورة مائية كثيفة أحياناً، وذلك في الفترة الصباحية ما بين الساعة الثانية والتاسعة صباحاً.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على أغلب المناطق الشمالية.

انخفاض الحرارة يوم السبت:

اعتباراً من السبت 6 ديسمبر، سيحدث انخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.، ويكون الشعور أكبر بالبرودة، ويصاحب الانخفاض نشاط في الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.


ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري 20 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 19 درجة، بينما تسجل الصغرى على السواحل الشمالية 11 درجة، وعلى القاهرة والوجه البحري 13 درجة.

ذروة الأمطار من السبت إلى الثلاثاء:

تتوفر فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم السبت 06 ديسمبر على مناطق من جبال البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة، وتستمر فرص الأمطار المتوسطة إلى الشديدة على مناطق متفرقة من البلاد على فترات متقطعة، وذلك بدايةً من يوم الأحد 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 9 ديسمبر.

May be an image of text

وأكدت هيئة الأرصاد أن هذا التنبؤ صادر عن دراسة لخرائط الطقس، ويتم تحديثه في حالة حدوث أي تغيير. وطالبت بضرورة متابعة التحديثات.

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة الفترة الصباحية انخفاض الحرارة أمطار خرائط الطقس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

جانب من الاجتماع

الشفافية والمصارحة.. محافظ أسوان يستمع لصوت الشارع من القيادات الطبيعية والكيانات السياحية

محافظ الشرقية

6 أشهر إضافية للتصالح .. خطة صارمة لمواجهة البناء المُخالف في المهد بالشرقية

المضبوطات

ضبط 30 طن كفتة منتهية الصلاحية قبل طرحها للتداول بالأسواق داخل منشأة مخالفة بأبو النمرس

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

