الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بياناً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 5 ديسمبر 2025 وحتى الثلاثاء 9 ديسمبر، محذرةً من موجة طقس غير مستقر تتضمن انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب أنحاء البلاد.

تفاصيل حالة طقس الجمعة:

تشهد الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد حتى شمال الصعيد شبورة مائية كثيفة أحياناً، وذلك في الفترة الصباحية ما بين الساعة الثانية والتاسعة صباحاً.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على أغلب المناطق الشمالية.

انخفاض الحرارة يوم السبت:

اعتباراً من السبت 6 ديسمبر، سيحدث انخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.، ويكون الشعور أكبر بالبرودة، ويصاحب الانخفاض نشاط في الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ذروة الأمطار من السبت إلى الثلاثاء:

ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري 20 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 19 درجة، بينما تسجل الصغرى على السواحل الشمالية 11 درجة، وعلى القاهرة والوجه البحري 13 درجة.

تتوفر فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم السبت 06 ديسمبر على مناطق من جبال البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة، وتستمر فرص الأمطار المتوسطة إلى الشديدة على مناطق متفرقة من البلاد على فترات متقطعة، وذلك بدايةً من يوم الأحد 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 9 ديسمبر.

وأكدت هيئة الأرصاد أن هذا التنبؤ صادر عن دراسة لخرائط الطقس، ويتم تحديثه في حالة حدوث أي تغيير. وطالبت بضرورة متابعة التحديثات.