خاص| هل خفض الضريبة علي الأجهزة الطبية يشمل القطاع الخاص.. وزير المالية يرد

رد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية على سؤال "صدى البلد" بشأن تطبيق بعض الحزم الضريبية على القطاع الحكومي والخاص.

وقال وزير المالية أنه ليس هناك تفرقة بين المستثمر الحكومي والخاص مشيرا الى أن من حق المستثمر الحكومي أو المستثمر الخاص أن يقوم بإجراء المقاصة الضريبية مع الدولة لافتا إلى أنه لا يوجد أي إجراء ضريبي يطبق علي جهه دون الاخري .



وأضاف أن هناك فقط تميز لنشاط معين لهدف استيراتيجي للدولة، لكن لا يوجد تفرقة في إجراء المقاصة مؤكدا أن جميع المستثمرين لهم حقوق تسطيع أن تستخدمها لسداد ضرائب أو جمارك أو غاز ، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعمل آلية أسهل وأسرع للمستثمرين لكي يستفيدوا من هذه الأرصدة في المقاصة.



وبشأن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، أكد أن هذا القرار يسرى على الجميع قطاع حكومي وخاص وليس الحكومي ففط.