فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

رنا عصمت

فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي للجسم يلعب دور مهم في تكوين خلايا الدم الحمراء ودعم الجهاز العصبي، ونقصه يسبب مشكلات صحية مختلفة.

أسباب نقص فيتامين ب 12:

-مشاكل المعدة ومنها ضعف بطانة المعدة.

-تقدم العمر، مما يجعل عملية امتصاص الفيتامين صعبة أكثر.

-شرب الكحوليات والإدمان عليها.

-الإصابة ببعض الأمراض منها فقر الدم الخبيث، وأمراض الأمعاء مثل كرون أو الداء البطني.

-تناول بعض أنواع الأدوية مثل أدوية الحموضة وأدوية مرض السكري.

-اتباع نظام غذائي نباتي خالي من المنتجات الحيوانية مثل الحليب والبيض.

ينتج عن نقص فيتامين ب 12 العديد من الأعراض التي تظهر على الجسم، ومنها:

-مشاكل الجهاز الهضمي:

قد ينتح عن نقص هذا الفيتامين في الجسم حدوث بعض المشكلات في الجهاز الهضمى، ومنها الإصابة بالإمساك أو الإسهال، أو الشعور بالغثيان وتكون الغازات، وهي أعراض قد يشعر بها كل من الكبار والأطفال أيضا.

-مشاكل بوظائف الدماغ:

ويتمثل ذلك في ملاحظة وجود مشكلة بالذاكرة والتركيز أيضا، ويعتبر كبار السن أكثر عرضة لملاحظة هذا الأثر الجانبي لنقص فيتامين ب12.

-مشاكل في الأعصاب:

قد يلاحظ بعض الأشخاص وجود مشكلة في بعض مناطق الجسم مثل القدمين واليدين، مثل الشعور بالوخز أو الحرقان فيهما، أو ملاحظة التنميل، وقد يرجع ذلك إلى العلاقة بين نقص فيتامين ب12 و الاعتلال العصبي السكرى، لذلك مرضى السكرى الذين يتناولون دواء ميتفورمينيكونون أكثر عرضة لمشكلة نقص فيتامين 12، بسبب احتمالية تسبب الدواء في خفض القدرة على امتصاص هذا الفيتامين.

كما يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 ظهور بعض الأعراض المتعلقة بالأعصاب الأخرى مثل: الشعور بـ الصداع، بل وقد يكون لنقص الفيتامين علاقة بالإصابة بـ الاكتئاب، وذلك لأن هذا الفيتامين مهم جداً لصحة الجهاز العصبي، مما قد ينتج عن نقصه ظهور بعض المشاكل الخاصة بالصحة العقلية.

علامات نقص فيتامين ب12 الأخرى:

-شحوب البشرة.

-الشعور بالضعف والتعب.

-الشعور بالصداع.

-مشاكل بالفم واللسان مثل الإصابة بالالتهاب.

-فقدان الشهية.

-ظهور بعض المشاكل في الأعصاب مثل ضعف العضلات والوخز والتنميل وملاحظة وجود -مشكلة في المشي.

-الشعور بالخفقان في القلب والإحساس بضيق التنفس.

-ظهور أعراض فقر الدم.

علاج نقص فيتامين ب12

يمكن الحصول على هذا الفيتامين بشكل طبيعي من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب12، أو قد يصف الطبيب بعض المكملات الغذائية التي تحتوي عليه أو إذا كان النقص شديد قد يصف إبر فيتامين b12.

