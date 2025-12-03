الكشف عن تفاصيل إصابة نجم برشلونة ومدة غيابه

كشف نادي برشلونة الإسباني، تفاصيل إصابة داني أولمو، لاعب الفريق الأول، ومدة غيابه عن البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي برشلونة: "أصيب لاعب الفريق الأول داني أولمو بخلع في كتفه الأيسر، خلال مباراة أمس الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد".

وتابع: "بعد الفحوصات، تقرر العلاج التحفظي، تُقدر فترة التعافي بشهر واحد".

وفاز فريق برشلونة بثلاثية مقابل هدف على نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف مع تبقى مباراة له.