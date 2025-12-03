محمود فهمي: كان هناك حرص للمشاركة من المواطنين على الإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية

أكد الكاتب الصحفي محمود فهمي، المتخصص في الشئون السياسية والبرلمانية، أن العملية الإنتخابية التي تمت من أجل أن يكون هناك انتخاب لبرلمان متنوع يعبر عن الارادة الشعبية.

وقال محمود فهمي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن المررحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب، كان هناك حرص للمشاركة من المواطنين على الإدلاء بصوتهم في العملية الإنتخابية، مؤكدا أن اليوم تم إعادة الانتخابات في 19 دائرة نتيجة الخروقات الانتخابية التي تمت.

وتابع المتخصص في الشئون السياسية والبرلمانية، أن المشاركة السياسية ضمانة حتى يكون هناك برلمان قادر على ادارة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية لم تتاخر الدولة عن القيام بأستحقاقات دستورية في مواعيدها، مؤكدا أن الهيئة الوطنيى للإنتخابات أكدت على نهاية الانتخابات وإعلان النبجة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.