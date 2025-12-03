الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو يتضمن تعدى بعض الأهالي بمحافظة الدقهلية على أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مروحتين من داخل أحد المساجد.

القبض على لص سرق مروحتين من مسجد في الدقهلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تبلغ لمركز شرطة بلقاس بالدقهلية من (مؤذن المسجد المشار إليه ) بتمكنه بمساعده الأهالي من الإمساك بأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مروحتين من داخل المسجد محل عمله ومحاولته الخروج من الباب الخلفي للمسجد وقيام الأهالي بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة المجاورة للمسجد والتعدي عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو بذلك .

تم التحفظ على المسروقات ومرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية "مصاب بكدمات بالوجه" - مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، والقائمين بالتعدي عليه.