بعد اختفائها فجأة.. العثور على طالبة دار السلام في محل بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل اختفاء طالبة تدعى ج ع بالمرحلة الثانوية عن منزلها في نهاية شهر نوفمبر الماضي بمنطقة حدائق المعادي في القاهرة بعد خروجها لحضور درس خصوصي.

العثور على طالبة دار السلام في محل بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة دار السلام تضمن ورود بلاغ من أسرة فتاة بتغيبها فجأة بعد خروجها لحضور درس خصوصي بدائرة القسم.

بإجراء التحريات اللازمة وتتبع خطوط سير الطالبة تبين أنها في محافظة الغربية وتعمل في أحد المحلات وتركت منزل أسرتها بسبب خلافات أسرية معهم وتوجهت للعمل بالمحل.

