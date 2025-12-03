قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، موعد انضمام اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية المختلفة إلى منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها نهاية ديسمبر الجاري.


وتستضيف ملاعب المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.
وقال الاتحاد الدولي في خطاب للاتحادات المختلفة: "عند تحديد مواعيد نسخة 2025 من كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المغرب، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بروح التضامن، تعديل التوقيت المعتاد للبطولة من موعدها التاريخي في يناير وفبراير، في محاولة لتقليل التعارض مع الجدول الجديد لمسابقات الأندية القارية".


وتابع: "على وجه الخصوص، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن تُقام كأس الأمم الإفريقية 2025 في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، لتجنب أي تعارض مع دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".
وأضاف: "على هذه الخلفية، وبعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأندية كرة القدم الأوروبية، ومن أجل تقليل التأثير على مختلف أصحاب المصلحة وتسهيل التخطيط وإدارة الفرق "في حالة الأندية"، اتخذ مكتب المجلس (المشار إليه فيما يلي باسم "المكتب")، 29 نوفمبر 2025 القرارات التالية:

ومن خلال تطبيق استثنائي لنفس المبدأ المستخدم في كأس العالم لكرة القدم 2022، قرر المكتب تقليص فترة الإفراج الإلزامي لكأس الأمم الإفريقية 2025 بمقدار سبعة أيام، إذ تبدأ بدلاً من ذلك الاثنين 15 ديسمبر 2025".

وواصل: "مع ذلك، فقد تقرر أيضًا تشجيع الاتحادات الأعضاء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 والأندية التي تُطلق سراح لاعبيها الذين سيشاركون في المسابقات القارية، خلال فترة الإطلاق على إجراء مناقشات ثنائية بحسن نية لإيجاد حلول فردية مناسبة. في الحالات التي يستمر فيها النزاع حول إطلاق سراح اللاعبين بعد هذه المناقشات الثنائية، سيُطبق الاتحاد الدولي "فيفا"، بالتوسط بين الطرفين، إرشادات تأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة، بما في ذلك العوامل المتعلقة بتوقيت مباريات المسابقات المتأثرة، ومرحلة هذه المسابقات، والمشاركة التاريخية والمخطط لها للاعبين في المسابقات المعنية، إضافة إلى أي عوامل أخرى ذات صلة".

واختتم: "إضافة إلى ذلك، ولتجنب الشك، أوضح المكتب أن الفقرة 6 من المادة 1 من الملحق 1 من RSTP، التي تنص على أنه "ليس إلزاميًا [للأندية] السماح لنفس اللاعب بالمشاركة في أكثر من مباراة نهائية واحدة لفريق تمثيلي "أ" سنويًا"، لا تنطبق على اللاعبين الذين تم السماح لهم بالمشاركة في كل من كأس الأمم الإفريقية 2025، نظرًا لأنها تبدأ عام 2025 وتنتهي عام 2026، وكأس العالم لكرة القدم 2026، أخيرًا، ومن أجل الوضوح، قرر المكتب إضافة تواريخ كأس الأمم الإفريقية 2025 إلى تقويم المباريات الدولية للرجال".

