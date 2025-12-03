مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أنّ مصر تؤكد التزامها بمقررات اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها تشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال الجرحى والمصابين، حسبما أفادت به القناة في خبر عاجل.

وأوضح المصدر، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن أي خطوة تتعلق بفتح المعبر ستكون جزءًا من اتفاق شامل ومنسق، يأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والإنسانية وطبيعة الترتيبات المقترحة ضمن الخطة الأمريكية.

وأشار المصدر إلى أن مصر تتعامل مع ملف المعابر وفق محددات واضحة تتطلب توفر بيئة سياسية مناسبة واتفاقات مضمونة، مؤكدًا أن أي تحرك يجب أن يضمن سلامة العابرين ويمنع أي تأثيرات سلبية على الأمن القومي المصري.