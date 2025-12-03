مصدر مصري مسؤول: فتح معبر رفح سيتم باتفاق شامل لضمان العبور بالاتجاهين

أكد مصدر مصري مسؤول أنه في حال التوصل إلى توافق بشأن فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، فإن حركة العبور ستتم في الاتجاهين دخولًا وخروجًا من قطاع غزة وذلك طبقًا لما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المصدر، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن أي خطوة تتعلق بفتح المعبر ستكون جزءًا من اتفاق شامل ومنسق، يأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والإنسانية وطبيعة الترتيبات المقترحة ضمن الخطة الأمريكية.

التنفيذ مرهون بتفاهمات سياسية وأمنية

وأشار المصدر إلى أن مصر تتعامل مع ملف المعابر وفق محددات واضحة تتطلب توفر بيئة سياسية مناسبة واتفاقات مضمونة، مؤكدًا أن أي تحرك يجب أن يضمن سلامة العابرين ويمنع أي تأثيرات سلبية على الأمن القومي المصري.

نبأ عاجل يعكس حساسية الملف وأهميته الإقليمية

يأتي هذا التصريح في سياق التطورات المتعلقة بالوضع الإنساني داخل قطاع غزة، والمفاوضات الدائرة حول آليات العبور والإغاثة، وما يتصل بها من ترتيبات سياسية مطروحة ضمن خطة ترامب للسلام.