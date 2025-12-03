قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

حلف الناتو يتهم روسيا باختراق أجواء ومياه الدول الأعضاء

روته
روته
محمود نوفل

أكد أمين عام حلف "الناتو" مارك روته أن روسيا اخترقت أجواء دول الحلف بطائرات حربية وطائرات مسيرة بأعمال تخريبية وأرسلت سفنا في المياه الأقليمية الخاصة بهم ،مشددا على أنها تحركات غير حذرة وخطيرة.

وقال روته في تصريحات له :  يتم تقييم التقدمات التي أحرزناها في دفاعنا المشترك وندرس ما يتعين فعله لمواجهة خطر حقيقي ودائم، حيث تواصل روسيا اختبار قدرتنا على الردع.

وأضاف روته:  روسيا لا تتحرك بمفردها فهي تعمل بتعاون وثيق مع الصين وكوريا الشمالية وإيران لمحاولة زعزعة استقرارنا ونسف القواعد الدولية ويحضرون لمواجهة على المدى الطويل ونحن نتحرك بقوة ووحدة وتصميم.

وزاد روته: الحلفاء يعززون قدراتهم الدفاعية لكن هذا لا يعني أن نخفض مستوى اليقظة علينا تكثيف الجهود والاستثمار في صناعاتنا الدفاعية والبنية التحتية لتعزيز الإنتاجية والفعالية.

وواصل روته : علينا أن ندعم أوكرانيا أكثر بينما تواصل الصواريخ الروسية القتل والتدمير وأوكرانيا تحتاج إلينا أكثر من أي وقت مضى مع دخول الشتاء.

وختم روته: نحيي جهود السلام التي يقوم بها ترامب لإنهاء الحرب لكن إلى ذلك الحين علينا مضاعفة مساهماتنا لتزويد أوكرانيا بالمعدات التي تحتاجها بشكل عاجل كي تتمكن من الدفاع عن نفسها وردع أي هجوم مستقبلي.

