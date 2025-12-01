الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أكد أن الحلف يدرس اتخاذ رد أقوى على الهجمات الروسية والانتهاكات المتكررة للمجال الجوي للدول الأعضاء.

وأضاف المسؤول أن هذه الخطوات تأتي في إطار تقييم متواصل لخيارات الردع وتعزيز جاهزية الحلف في مواجهة التصعيد الروسي المتزايد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تسير "بشكل جيد"، مشيراً إلى وجود "فرصة جيدة" لإبرام اتفاق بين موسكو وكييف ينهي الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، فيما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهمية التركيز في المحادثات على "ضمان سيادة أوكرانيا ومصالحها الوطنية".

ورداً على سؤال حول نتائج محادثات التي جرت في فلوريدا بين الوفدين الأميركي والأوكراني، قال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى العاصمة واشنطن من فلوريدا: "إن المحادثات تسير بشكل جيد، ونريد أن نوقف قتل الناس، فالأمر لا يتعلق بنا كثيراً، لكنني أود أن أرى ما إذا كان بإمكاننا إنقاذ الكثير من الأرواح".

وأضاف: "في الشهر الماضي، قتل 27 ألف شخص في تلك الحرب السخيفة التي ما كان ينبغي أن تقع أبداً، وما كانت لتقع لو كنت رئيساً".

وترأس وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمشاركة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر وفداً أميركياً عقد محادثات مع الوفد الأوكراني برئاسة مستشار الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، في ولاية فلوريدا، تركزت حول اتفاق سلام محتمل مع روسيا، ووصفت بـ"المثمرة".