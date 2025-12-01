قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أكد أن الحلف يدرس اتخاذ رد أقوى على الهجمات الروسية والانتهاكات المتكررة للمجال الجوي للدول الأعضاء.

وأضاف المسؤول أن هذه الخطوات تأتي في إطار تقييم متواصل لخيارات الردع وتعزيز جاهزية الحلف في مواجهة التصعيد الروسي المتزايد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تسير "بشكل جيد"، مشيراً إلى وجود "فرصة جيدة" لإبرام اتفاق بين موسكو وكييف ينهي الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، فيما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهمية التركيز في المحادثات على "ضمان سيادة أوكرانيا ومصالحها الوطنية".

ورداً على سؤال حول نتائج محادثات التي جرت في فلوريدا بين الوفدين الأميركي والأوكراني، قال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى العاصمة واشنطن من فلوريدا: "إن المحادثات تسير بشكل جيد، ونريد أن نوقف قتل الناس، فالأمر لا يتعلق بنا كثيراً، لكنني أود أن أرى ما إذا كان بإمكاننا إنقاذ الكثير من الأرواح".

وأضاف: "في الشهر الماضي، قتل 27 ألف شخص في تلك الحرب السخيفة التي ما كان ينبغي أن تقع أبداً، وما كانت لتقع لو كنت رئيساً".

وترأس وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمشاركة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر وفداً أميركياً عقد محادثات مع الوفد الأوكراني برئاسة مستشار الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، في ولاية فلوريدا، تركزت حول اتفاق سلام محتمل مع روسيا، ووصفت بـ"المثمرة".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

