زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحدو أن أمورا كثيرة قد تتغير في الأيام المقبلة



وقال زيلينسكي - في منشور عبر تيليجرام عقب محادثة أجراها مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته - “تحدثت مع مارك روته الأمين العام لحلف الناتو، وسنواصل محادثاتنا في الأيام المقبلة، هذه أيام مهمة وقد يتغير الكثير”



وأضاف: "نحن ننسق بشكل وثيق، وفي جهودنا - وفي جهود جميع شركائنا - ستكون إجراءاتنا المشتركة ومواقفنا المشتركة هي الأكثر فعالية".

وشكر زيلينسكي، الأمين العام لحلف الناتو على دعمه لبلاده.



وتستضيف الولايات المتحدة اليوم الأحد اجتماعا بين وفدين أوكراني وأمريكي حول خطة السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ويضم الوفد الأوكراني، على وجه الخصوص، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا، ونائب رئيس استخبارات الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، وسفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أولجا ستيفانيشينا، وممثلين آخرين.



ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، ومسؤولين كبار آخرين.

