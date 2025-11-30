إيران وتركيا تنددان بجرائم إسرائيل في حق المدنيين بقطاع غزة

نددت تركيا وإيران بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة.



وشدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم في طهران ، على ضرورة إيقاف الجرائم الإسرائيلية في غزة ، بحسب ما أوردته وكالة أنباء مهر نيوز الإيرانية.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران وتركيا تتشاركان قواسم مشتركة عديدة تخص القضايا الإقليمية، موضحًا أنهما ليسا مجرد دولتين جارتين، بل دولتان صديقتان وشقيقتان تجمعهما روابط تاريخية وثقافية واسعة. وأن حدود البلدين هي حدود للسلام والصداقة منذ سنوات.يُشار إلى أن المحادثات التي عُقدت بين الجانبين اليوم تركزت على عدد من القضايا المهمة التي تشمل الأوضاع في غزة ولبنان والاعتدءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.