تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | مواصفات سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة .. 3 أخطاء شائعة تجنبها عند استخدام هاتف أندرويد

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر مناسب وقدرة شحن جبارة .. سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة 

أطلقت شركة سينهايزر سماعات الرأس اللاسلكية HDB 630، بعد إصدارها في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مشيرة إلى إن سماعات HDB 630 مصممة للمستمعين الذين يرغبون في أداء صوتي قوي مع مرونة في الاستخدام السلكي واللاسلكي. 

تستخدم سماعات الرأس محولًا ديناميكيًا بقطر 42 مم، وهو مدعوم بمعالجات صوتية متعددة تهدف إلى توفير ترددات متوسطة واضحة، وصوت واضح.

محادثة صادمة تثير الجدل.. الذكاء الاصطناعي يرفض الاعتراف بتحيزه الاصطناعي 

في مطلع شهر نوفمبر الماضي، بدأت المطورة التي تحمل الاسم المستعار "كوكي" محادثة اعتيادية مع منصة بربليكستي، التي تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude، والتي اعتادت علي استخدام النظام في قراءة أعمالها المتخصصة في مجال الخوارزميات الكمية، بالإضافة إلى كتابة ملفات توثيق لمشاريعها على GitHub.

أيهما أفضل .. هاتف Vivo X300 Pro أم Xiaomi 15 Ultra ولماذا؟

يبرز هاتفا Vivo X300 Pro وXiaomi 15 Ultra كخيارين رائدين قويين، يستهدفان المستخدمين الذين يبحثون عن أداء متميز، وكاميرات فائقة الجودة، وقيمة طويلة الأجل. 

تعد هذه المقارنة مهمة لأن كلا الهاتفين يستهدفان فئات مختلفة من المشترين: إذ يجذب Vivo من يبحثون عن مزايا عملية متوازنة بسعر في متناول الجميع، بينما يركز Xiaomi على هواة التصوير والمستخدمين المحترفين الذين يبحثون عن أفضل الأجهزة المتاحة على الإطلاق. يساعد فهم أوجه الاختلاف بين الهاتفين المشترين على اختيار الهاتف الرائد الذي يُلبي احتياجاتهم.

علشان موبايلك يفضل شغال.. 3 أخطاء شائعة تجنبها عند استخدام هاتف أندرويد

في عالم الهواتف الذكية اليوم، أصبحت أجهزة أندرويد جزءا لا غنى عنه في حياتنا اليومية، سواء كنت ترغب في البقاء على اتصال مع الأحباء، زيادة إنتاجيتك، أو الاستمتاع بالترفيه أثناء التنقل، توفر هواتف أندرويد أداء قويا يكفي لتلبية جميع احتياجاتك. 

ومع ذلك، تلعب طريقة استخدامك لهاتفك الذكي دورا كبيرا في تأثيره على الأداء وتجربة المستخدم وطول عمر الجهاز، لضمان الأداء الأمثل وإطالة عمر الهاتف، يجب تجنب بعض الأخطاء الشائعة واتباع بعض الممارسات الذكية للاستمتاع بأفضل تجربة مع جهاز أندرويد.

