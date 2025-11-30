قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
تقى الجيزاوي

قدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي “جبل الأغنية العربية” أمسية وطنية استثنائية على مدرّج خورفكان بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، وسط حضور جماهيري كامل العدد امتلأ به المدرج بالكامل، في حفل جمع بين روح الاحتفال الوطني ودفء الأجواء العائلية ضمن تنظيم راقٍ يليق بالمناسبة.


رافق الجمهور الجسمي بالغناء والتفاعل طوال الأمسية، لتتصدّر مقاطع الحفل منصّات التواصل الاجتماعي، ويصعد اسم الجسمي إلى قائمة الترند في الإمارات خلال ساعات قليلة.
وقدّم الجسمي مجموعة من أعماله الوطنية والعاطفية، وقال في كلمته: “مساء الخير من خورفكان… مدينتي الأولى وذاكرة طفولتي.. يشرفني أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى والدي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإلى حكّام الإمارات، وإلى شعب الإمارات العزيز. خورفكان.. يا مهد البدايات، دامت لياليك بالأفراح”.

وفي ختام الأمسية، توجّه الجسمي بالشكر قائلاً: “أشكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والقائمين على مدرّج خورفكان على هذا التنظيم الراقي والاهتمام الكبير، هذه الليلة لها مكانة خاصة في قلبي، وسأظل أعتز بها دائماً”.

كما شارك في هذه الأمسية الغنائية الفنان فؤاد عبد الواحد، ضمن برنامج الحفل الذي جمع محطات فنية متنوعة واحتفالية متميزة تحت سماء خورفكان.

