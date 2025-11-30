بعد تعثر الهلال وصنداونز .. ترتيب المجموعة الثالثة بـ دوري أبطال أفريقيا

تعادل فريق الهلال السوداني خارج الديار أشعل المنافسة على صدارة المجموعة بينه وبين نظيره فريق ماميلودي صن داونز.



فيما يتعقد موقف فريقا سانت لوبوبو الكونغولي ومولودية الجزائر بعد تعثرهما من جديد.



تعادل الهلال السوداني أمام بطل الكونغو وأيضا تعادل صنداونز مع مولودية الجزائر ضمن مجموعة نارية تعلن مبكرا عن صراع قوي على بطاقتي التأهل إلي دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وجاء ترتيب المجموعة الثالثة فى دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:



1- صنداونز 4 نقاط



2- الهلال السوداني 4 نقاط



3- مولودية الجزائر نقطة وحيدة



4- سانت إيلو لوبوبو نقطة واحدة



الهلال يتعادل مع بطل الكونغو

تعادل فريق الهلال السوداني، مع نظيره الكونغولي سانت إيلو لوبوبو بنتيجة 1-1، التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



بداية اللقاء جرت محاولات لتسجيل هدف مبكر ونجح فريق الهلال السوداني في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 12عن طريق عبد الرازق عبدالرؤوف.



وشهدت المباراة إشهار حكم اللقاء بطاقتين صفراء ضد ثنائي فريق سانت إيلو لوبوبو الكونغولي إيسا مبيكو في الدقيقة 42 وهينوك موليا في الدقيقة 47.



وأدرك هدف التعادل راموس كاشالا وانيت نجم فريق سانت إيلو لوبوبو الكونغولي بالدقيقة 79 لينقذ فريقه من الخسارة.