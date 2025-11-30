للعام الثالث على التوالي .. منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة يتوج بطلا للعالم في كاراتيه «القاهرة 2025»

توج منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب بطولة العالم للكاراتيه «القاهرة 2025»، بعد أداء استثنائي رسّخ استمرار سيطرة الفراعنة على البطولة للعام الثالث على التوالي، في إنجاز جديد يُضاف لمسيرة الرياضة المصرية.

وجاءت النسخة الحالية، المقامة داخل الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، لتؤكد نجاح التنظيم المصري الذي نال إشادة واسعة من الوفود المشاركة بفضل المستوى الفني العالي، ودقة التنظيم، والجاهزية الكاملة لمرافق البطولة.

وتصدرت مصر جدول الميداليات برصيد 9 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات، لتتفوق بجدارة على المنتخب الإيطالي الذي حل ثانيًا بأربع ميداليات فقط.

وحصد الذهب المصري كل من:

عبد العزيز عاصم «إعاقة حركية»،

فاطمة عبد البديع «إعاقة حركية»،

أحمد وحيد «إعاقة فكرية»،

وروان خليل «إعاقة بصرية».

وفيما نالت البطلة مروة أحمد فضية الإعاقة البصرية، أضاف اللاعبون سلمى علاء الدين، وجودي أشرف، وجنى عبد البديع، وعبد الرحمن إيهاب أربع ميداليات برونزية عززت رصيد المنتخب في المنافسات.

كما نجح عدد من لاعبي المنتخب في تحقيق مراكز متقدمة، بعدما جاء رحاب أنور، ومحمد اللقاني، وحازم صاير الصباغ «إعاقة دوان»، وأدهم السيد «إعاقة فكرية»، ومصطفى أبو الفتوح «إعاقة فكرية» في المركز الخامس بمنافساتهم المختلفة، ليؤكدوا اتساع قاعدة الأبطال داخل المنتخب.

تصريحات رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

من جانبه، وجّه محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، التهنئة لنجوم المنتخب بعد هذا الإنجاز الكبير، معربًا عن فخره بالأداء المشرف للاعبين وما قدموه من روح قتالية تعكس قيمة مصر ومكانتها في اللعبة.

وأشاد الدهراوي بدور الأجهزة الفنية والإدارية، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل دعم أبطاله وتوفير كل الإمكانات لمواصلة مسيرة التفوق على الساحة الدولية.