داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا

وصفت نيفين مختار، الداعية الإسلامية، التحرش بأنه فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا، لافتة إلى أن هناك 3 أسباب للتحرش وهي دينية وسلوكية واجتماعية.

التحرش لفظي وبصري وملموس

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي شريف عبد البديع، والإعلامية آية شعيب، مقدمي برنامج “أنا وهو وهي”، على قناة “صدى البلد”، أن هناك تحرش لفظي وبصري وملموس.

ولفتت نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إلى أن التحرش الجسدي ينقسم إلى كامل وجزئي، مشيرة إلى أن هناك فرقا بين الاغتصاب والزنا، فالأول يكون برضا طرف واحد، أما الزنا يكون برضا الطرفين.

وأكدت أن هناك “التحرش بالملامسة” وذلك يكون في طوابير السينما، وغيرها من المواقف المشابهة.