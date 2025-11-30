تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس عمار موسى كاظم أمين( محافظ ) بغداد والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليًا، بحضور الدكتور قحطان الجنابي سفير جمهورية العراق في القاهرة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة وبغداد.

ويأتى هذا اللقاء في إطار مذكرة التفاهم للصداقة والتعاون التي قامت بتوقيعها د منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة نيابة عن محافظ القاهرة مطلع هذا العام ببغداد .

وقدم محافظ القاهرة خلال اللقاء التهنئة لـ عمار موسى كاظم أمين بغداد بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية العراقية التى جرت مؤخرًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين العاصمتين في مجالات التطوير العمراني والحضري، والاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المدن الذكية ، ولاسيما إنشاء العاصمة الجديدة، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي والبيئة والمدن الخضراء والحدائق والمتنزهات وتشجير الطرق ، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة الجانب المصري في تطوير المناطق التراثية في القاهرة الخديوية لوضع آليات لتطوير وتأهيل البيوت التراثية ببغداد وإنشاء متحف للحفاظ على الموروث التراثي .