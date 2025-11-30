قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
مصر تترأس لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين
بعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟
محافظات

نائب محافظ قنا يستعرض مستجدات التقنين ورفع إنجاز المراكز التكنولوجية

اجتماع نائب محافظ قنا
اجتماع نائب محافظ قنا
يوسف رجب

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية زووم مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة مستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية بمختلف المدن والمراكز، وذلك بحضور مينا أرزيقى، مدير وحدة الاسترداد.

تضمن الاجتماع، استعراض موقف كل مركز ومدينة من حيث الملفات الجاري إنهاؤها، ونسب التحديث على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وآليات رفع معدلات الإنجاز وفق الخطة الزمنية المحددة.

تناول الاجتماع، أهمية ملف التقنين في الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم التعامل على الأراضى، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية بما يحقق متطلبات المرحلة الحالية.

كما تم استعراض الجهود المتعلقة بملفات التعاقدات والاسترداد، فى ظل اهتمام الدولة بتحصيل مستحقاتها المالية بما ينعكس على دعم مشروعات التنمية وتحسين جودة الخدمات.

وقدم مينا أرزيقى، مدير وحدة الاسترداد، عرضا حول الملفات قيد المراجعة ونسب التقدم في إنهاء الطلبات، لافتًا إلى تطبيق آليات عمل دقيقة داخل المراكز التكنولوجية لرفع معدلات إنهاء المعاملات وتسريع عمليات الفحص.

وفي ختام الاجتماع تم تحديد الفترة من 12 إلى 30 نوفمبر كموعد لإنهاء الأعمال المطلوبة، مع متابعة النتائج وقياس مؤشرات التحسن فى معدلات التعاقدات والاسترداد.


قنا مستجدات التقنين المراكز التكنولوجية أراضي أملاك الدولة مشروعات التنمية

سيارة كيوت بديلة التوتوك
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
حسين الجسمي
