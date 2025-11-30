النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك

أعلنت وزارة النقل في بيان إعلامي أنه لا يوجد أي حساب رسمي باسم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح البيان أن الصفحات والمجموعات المنتشرة على فيسبوك وتحمل أسماء أو مسميات مرتبطة بالفريق كامل الوزير ليست تابعة له بأي شكل، مؤكدة أن الوزير لا يمتلك حسابًا شخصيًا أو رسميًا عبر المنصة.

وشمل البيان قائمة بالصفحات والمجموعات التي تستخدم اسم الوزير أو صفته، مع التشديد على أنها صفحات غير رسمية ولا تعبر عن أي مواقف أو تصريحات تخصه.

النقل تخلي مسؤوليتها عن محتوى الصفحات

وأضافت الوزارة أن ما يُنشر عبر تلك الحسابات من أخبار أو تصريحات منسوبة إلى الوزير غير صحيح، وأنها تخلي مسؤوليتها الكاملة عن محتواها، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصفحات التي تنتحل اسم الوزير أو صفته.

وأكدت وزارة النقل أن التصريحات الرسمية للفريق مهندس كامل الوزير يتم نشرها فقط عبر الصفحات الرسمية لوزارتي النقل والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارتين.