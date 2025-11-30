عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
86 وظيفة في تعاونيات الإسكان .. إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين
مانشستر يونايتد يفوز بثنائية على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر
عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر
عبد العزيز جمال

تصدر سعر الذهب اليوم مؤشرات البحث مع كل تحديث جديد داخل أسواق الصاغة، حيث يواصل سوق الذهب في مصر التحرك في مسار متقلب، مدفوعًا بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الذهب اليوم

وفي تداولات الأحد 30 نوفمبر 2025، سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بعض الأعيرة، بينما حافظت الأونصة عالميًا على مستويات قوية فوق حاجز 4219 دولار للأوقية، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار في سوق الصاغة.
 

سعر الذهب عيار 24

سجل عيار 24 في تحديثات اليوم مستوى 6451 جنيهًا بدون مصنعية، وهو ما يعكس أثر ارتفاع الأونصة عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي.

ويُعد عيار 24 مقياسًا مباشرًا لمدى تفاعل السوق مع السعر العالمي، خاصة في ظل استقرار لقيمة الجنيه أمام الدولار، مما يجعل متابعة سعر الذهب اليوم ضرورة للمتعاملين في المشغولات الذهبية والادخار.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر 

شهدت تعاملات الإثنين تسجيل الأسعار التالية:

سعر الذهب عيار 24: 6451 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 5645 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 4838 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 45160 جنيهًا

وتُعد هذه المستويات انعكاسًا مباشرًا لحركة السوق العالمي، إذ ارتفعت الأونصة بنسبة 3.7% خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4226 دولار، قبل أن تسجل 4219 دولار للأونصة وقت كتباة التقرير.

أداء الذهب عالميًا

اختتم الذهب تداولات الأسبوع فوق مستوى 4200 دولار، لينهي فترة من التحركات العرضية الممتدة خلال الأسابيع الماضية. 

وخلال شهر نوفمبر بالكامل، ارتفع الذهب بنسبة 5.3%، ليحقق بذلك زيادة للشهر الرابع على التوالي، مدعومًا بتوقعات الأسواق بخفض سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل، وهو ما يدفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس.

هذا الارتفاع دفع المستثمرين والمتعاملين للتركيز بشكل أكبر على سعر الذهب اليوم باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية لقياس اتجاهات التضخم وتحركات رأس المال عالميًا.

تتغير أسعار الذهب في مصر على مدار اليوم بمعدل يتراوح بين 15 و20 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها:

  • حركة الأونصة في البورصات العالمية
  • حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية
  • مستوى السيولة وحجم الطلب الاستثماري

ويعني ذلك أن متابعة سعر الذهب اليوم أصبحت ضرورة يومية للمقبلين على الشراء أو البيع، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو الشراء للاستخدام الشخصي.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية 

تختلف المصنعية من محل لآخر ومن مشغول إلى آخر، وتعد مصنعية عيار 21 الأكثر تداولا داخل السوق.

 وبحسب الأسعار السائدة في الأسواق، تتراوح المصنعية بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد، وفق تصميم المشغولات وخامتها ومستوى الصناعة.

وتُعد المصنعية أحد العناصر المؤثرة في التكلفة النهائية للذهب، ولذلك يحرص المستهلكون على مقارنة الأسعار بشكل مستمر ومعرفة سعر الذهب اليوم شاملًا المصنعية قبل اتخاذ قرار الشراء.

صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب

وأعلن مجلس الذهب العالمي زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بنحو 3.2 طن للأسبوع الثالث على التوالي، وهو ما يعزز توقعات استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

توقّعات البنوك العالمية

رفع بنك دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في 2026 ليصل إلى 4450 دولارًا للأوقية بدلًا من 4000 دولار، مرجحًا حركة سعرية تتراوح بين 3950 و4950 دولارًا خلال العام المقبل، مدفوعة بطلب قوي من البنوك المركزية واستقرار شهية المستثمرين.

هذه التوقعات تعزز أهمية متابعة سعر الذهب اليوم داخل مصر نظرًا لكونه يتأثر بشكل مباشر بأي تغييرات عالمية في الاتجاهات الاستثمارية أو مستويات الفائدة.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21

