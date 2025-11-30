محافظ بني سويف يتفقد إجراءات تشغيل محطات المياه بكامل طاقتها وانتظام الخدمة

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،صباح اليوم، متابعته الميدانية للإجراءات التي جرى تنفيذها بشأن تأثر خدمة مياه الشرب نتيجة التوقف المؤقت الذي شهدته "أمس" بعض محطات المياه، وذلك بعد قيام شركة مياه الشرب باتخاذ إجراء احترازي عقب ملاحظة بقعة زيت بمجرى نهر النيل الغربي.

واطمأن المحافظ خلال جولته على الجاهزية الفنية والتشغيلية لمكونات منظومة مياه الشرب، موجهاً برفع درجة الاستعداد، وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة الدقيقة للتحركات داخل المجرى المائي،مع التشديد على التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكدت المهندسة دينا عمر، العضو المنتدب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم تشغيل" صباح اليوم " كافة المحطات بكامل طاقتها بعد التأكد من عدم حدوث أي تضرر،وأن الخدمة تعمل حاليًا بشكل منتظم، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان جودة المياه.

وخلال جولته، كلّف المحافظ رئيس شركة المياه، ومديرة إدارة البيئة بالمحافظة، ورئيس المدينة، والجهات ذات الصلة، بالمتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة، ورفع تقارير دورية بأي مستجدات قد تطرأ على الموقف، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين شركة المياه وإدارات البيئة والجهات المعنية لمواجهة أي تطورات محتملة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف كان قد تواجد "أمس" ميدانياً يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية، حيث تابع بنفسه كافة الإجراءات الاحترازية التي نُفذت منذ بداية ظهور الملاحظة وحتى إعادة تشغيل الخدمة بالكامل.

حيث قد وجّه المحافظ بتكليف لجنة مشتركة تضم شرطة المسطحات وإدارة البيئة وشركة المياه، للقيام بإجراءات فحص ومسح شامل للمجرى المائي، وتتبع مسار البقعة وتحديد مصدرها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، مع رفع تقرير فني عاجل بنتائج الفحص والتقارير الفنية اللازمة لمنع تكرار هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.

كما شدّد المحافظ على أن أمن وسلامة مياه الشرب خط أحمر، وأن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء فوري يضمن الحفاظ على جودة المياه، موجهاً باستمرار العمل بمنظومة الطوارئ على مدار الساعة، حتى التأكد التام من استقرار الوضع بالمجرى المائي وانتظام الخدمة دون أي ملاحظات.